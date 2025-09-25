The Climatic Drop : les essentiels d’une planète en transition

Une doudoune tissée en bactéries designée pour les conditions extrêmes, des grillz pour changer le goût de vos aliments synthétiques, une extension de jardin qui se reconfigure quand votre potager est sous les eaux… Fidèle aux grands principes du design fiction, le studio Imprudence imagine des créations pour un monde qui n’existe pas encore. Ni gadgets, ni prophéties, ces artefacts spéculatifs interrogent notre avenir et nos choix d’aujourd’hui.

2030. Le monde a pris 1,5 °C et oscille entre vagues de chaleur intenses et pluies diluviennes. Pendant ce temps, 40 % de la planète est en état de stress hydrique. Ce n’est pas un scénario catastrophe, mais la réalité vers laquelle nous filons. Face à elle, une seule option : repenser en profondeur nos modes de vie. S’adapter, non pas en minimisant l’urgence, mais en l’intégrant pleinement à notre réflexion collective.

Tourné vers ce futur imminent, le studio Imprudence conçoit des objets qui interrogent notre rapport au monde et aux ressources. Car le design fiction, ce n’est pas prédire l’avenir avec des gadgets. C’est le mettre en scène à travers des artefacts tangibles. Là où le design industriel répond à une demande, le design fiction crée le débat.

À l’ère des vêtements intelligents

Face aux vagues de chaleur et aux intempéries imprévisibles, comment s’adapter ? La première étape : réinventer sa garde-robe. Exit les vêtements saisonniers, place à des créations qui réagissent aux caprices du temps. Conçue à partir de graphène et de bactéries, cette doudoune promet d’établir une barrière entre le corps et les aléas météorologiques. Son secret ? Un système de conduction thermique adaptatif, capable de filtrer l’air pollué, de capturer et restituer la chaleur corporelle par temps glacial, ou encore de refroidir l’épiderme en pleine canicule. Un barrage textile entre vous et la tempête.

© Imprudence

Le textile, cependant, ne se contente pas de réguler la température pour répondre aux enjeux de demain. Il devient aussi un manifeste contre le gaspillage électronique. En récupérant des composants de serveurs NFT, des circuits de routeurs WiFi obsolètes et des écrans brisés, Imprudence dénonce l’absurdité de notre frénésie numérique et de ses déchets, tout en donnant une seconde vie à ces vestiges du web. Pas question de célébrer l’obsolescence : cette veste la met en lumière pour mieux en révéler la violence et les dérives. Elle embarque celui qui la porte sur le terrain de la “web nostalgia”, avec une puce NFC permettant d’accéder à des fragments de données perdues — vieilles transactions, images oubliées du Web3… Un vêtement-mémoire de l’histoire numérique, et des innovations sordides qui ont marqué les années.

© Imprudence

Un monde à la merci d’une crise de l’eau

Avec la fonte des glaciers et l’accélération du changement climatique, le GIEC prévoit une élévation du niveau des mers de 50 centimètres d’ici 2050. Ce phénomène, déjà observable aujourd’hui, pourrait transformer radicalement notre manière d’habiter la planète. L’extension de jardin flottante en est une parfaite illustration. Développée pour les zones côtières et les villes menacées par la montée des eaux, cette structure permet d’agrandir son espace de vie en s’adaptant aux inondations. Autonome en énergie grâce à un système maré-moteur, elle est également capable de capter l’eau de pluie, la purifie, et garantit une source d’eau essentielle dans un monde où l’accès à l’eau devient de plus en plus incertain.

© Imprudence

Mais la crise de l’eau ne se limite pas à la montée des mers : elle s’accompagne aussi de sécheresses de plus en plus sévères. Dans ce contexte où l’eau devient une ressource critique, nos habitudes d’hygiène doivent se réinventer. C’est dans cette logique de résilience et d’adaptation urbaine que le kit de cosmétique solide "waterless" prend tout son sens. Conçu pour la ville d’Athènes, qui a déjà connu des coupures d’eau prolongées, ce kit n’est pas qu’un geste de sobriété - c’est une réponse d’urgence. Distribué par les autorités locales lors des périodes de pénurie, il permettrait de maintenir un minimum d’hygiène sans une goutte d’eau. Les produits s’activent au contact de la peau, de la chaleur corporelle ou de la transpiration, et deviennent des alliés essentiels dans un quotidien où l’accès à l’eau n’est plus garanti, même au cœur des grandes villes européennes.