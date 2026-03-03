Sur X et TikTok, le verdict est tombé : l'homme qui a reçu son César d'honneur n'était pas Jim Carrey. La théorie est absurde, les preuves sont nulles, et c'est précisément ce qui rend cette histoire si intéressante.

– « Rien n'était donc réel ? », demandait Truman. – « Toi, tu étais réel. C'est ce qui te rendait si bon à regarder, lui répondait Christof, le créateur de sa vie factice, dans la scène finale du Truman Show. Il n'y a pas plus de vérité là-dehors que dans le monde que j'ai créé pour toi. Les mêmes mensonges. La même tromperie. » Vingt-huit ans plus tard, l'acteur Jim Carrey reçoit un César à l'Olympia. Le lendemain, il est déclaré mort, il aurait été remplacé par son clone. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que notre rapport au réel ait encore changé ?

Jim Carrey ou comment le clown a été cloné

Le 26 février 2026, sur la scène de l'Olympia, l'acteur américain star des années 90, Jim Carrey recevait un César d'honneur pour sa longue carrière auréolée de succès internationaux (The Mask, The Truman Show, Le Grinch, Ace Ventura…). Dans un français fastidieux et très appliqué, il a remercié l'Académie, Canal+ et sa famille. Ovation dans la salle. À 64 ans, Jim Carrey ne grimace plus et a cessé de marcher en se déboitant les hanches et les épaules. Il affiche des pommettes botoxées et des yeux écarquillés par une blépharoplastie (réduction des paupières) trop intrusive. Rien de très spécifique, nos gloires locales affichant ce soir-là les mêmes outrages du temps et du bistouri. Le lendemain matin, une certaine @realmelanieking, 40 000 abonnés sur X, s’étonne. Dans un post lapidaire mais lourd de sous-entendus, c’est la couleur des yeux de la star qui l’interpelle : « Qui est-ce ? Parce que ce n'est définitivement pas Jim Carrey. Ses yeux n'ont même pas la même couleur. Ils ne font même plus d'efforts. C'est comme ça qu'on sait que c'est terminé. » À comprendre, nous n’avons pas vu Jim Carrey sur la scène de l’Olympia, mais très certainement son clone.

En quelques heures, le post cumule un million de vues et dans les commentaires, des internautes invoquent d'autres preuves. Un bout de scotch aperçu près de l'oreille baptisé la « déchirure dans le masque en latex », l’acteur qui signe des autographes de sa main droite alors qu’il serait gaucher et, pour finir, une citation de Jim Carrey lui-même qui, au sortir de la cérémonie, a effectivement affirmé « I'm dead », dans un contexte qui n'avait rien à voir avec son pronostic vital, faut-il le préciser ?

La théorie du clone, une vieille histoire d'Internet

La « théorie du clone de célébrité » est un genre à part entière sur Internet et Jim Carrey n'est pas le premier à en faire les frais. Depuis 2011, la mythologie du « cloning center », usine de clones de célébrités financée par feu la reine Elisabeth II d’Angleterre (et plus généralement par les Illuminati), ne cesse d’enfler. Popularisée par un certain Donald Marshall, clone autodéclaré lui-même, elle offre une explication à chaque comportement inexpliqué d'une célébrité. Kanye West qui vire MAGA, Britney qui s'effondre, Eminem qui change de registre… sont autant de clones livrés par une élite invisible.

On reconnaît le pattern : un changement physique, une disparition un peu longue ou un mot de la star retourné en aveu. Dernière manifestation : Ariana Grande. Lors de la sortie du blockbuster Wicked II en novembre 2025, l’actrice auteure-compositrice-interprète apparait très amaigrie, le visage parfaitement lissé, constamment accrochée au bras de sa partenaire de jeu, Cynthia Erivo. Sur TikTok, les vidéos avant-après se multiplient et concluent : « She's not the same person anymore », « they replaced Ariana ».

Reality porn : c’est mieux que du cinéma

Qu’est-ce les clones de célébrités nous racontent ? À une vérité triviale, en l'occurence un acteur qui a abusé du bistouri, l'Internet préfère une version plus baroque et tellement plus ciné-génique : celle d'une industrie entière dédiée au remplacement des stars qui refusent de « rentrer dans le rang », Jim Carrey ayant souvent dénoncé les abus d'Hollywood en particulier et du capitalisme en général.

La théorie du clone ne surgit pas de nulle part. Elle surfe sur trois vagues. Les ressorts psychologiques du complotisme (nos cerveaux adorent fabriquer des causes et des effets, quitte à sortir du réel), des réseaux sociaux qui récompensent l'outrage et les récits palpitants sur la platitude des faits, et le climat autour de l'affaire Epstein qui enflamme la défiance envers les élites. Cette conjonction pourrait porter un nom, le Reality porn qui n'est pas l'incapacité à distinguer le vrai du faux, mais le plaisir assumé pour les récits les plus excitants qui mêlent le vrai au faux et sapent toutes formes d'institutions. « Jim Carrey l’anticonformiste cloné par une élite invisible » bat « Jim Carrey, 64 ans, récompensé par ses pairs », car c'est une histoire tellement plus satisfaisante.

De toutes les histoires de clones de célébrités, Jim Carrey reste le cas le plus ironique. En 1998, dans The Truman Show, il jouait un homme qui ignorait que toute sa vie se déroulait dans un décor de télévision et sous le regard constant des téléspectateurs. Il incarnait déjà la question de ce que les écrans font à notre rapport au réel. Vingt-huit ans plus tard, Jim Carrey reste l’objet de notre perpétuelle curiosité. Mais quoi qu'il dise, quoi qu’il fasse, les spectateurs sont encore moins aptes à écouter sa vérité. Plus déterminés que jamais à l'observer, ce sont eux qui veulent désormais décider de ce qu'ils sont prêts à croire, ou pas, de Jim.