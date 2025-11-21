Depuis le retour de Vine jusqu’aux innombrables remakes des séries qui ont bercé l'enfance des quadragénaires, pourquoi tout le monde tombe-t-il dans le panneau de la nostalgie ?

Vous avez la nostalgie du Web où des centaines de créateurs inventifs et drôles faisaient leurs premiers pas sur Vine, feu l'application mobile de Twitter ? Réjouissez-vous, car ce petit ange d'Internet parti trop tôt (le réseau a fermé en 2015 après trois ans de service seulement) fait son come-back. Ressuscitée sous le nom de Divine, la plateforme dédiée aux vidéos courtes (6 secondes à l'époque) est le projet commun de l'ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey (à la finance), et de son premier employé, Evan Henshaw-Plath (à la direction).

Outre la diffusion de 100 000 vidéos archivées de l'époque, Divine affiche une volonté presque punk de refuser les contenus générés par intelligence artificielle et propose d’offrir un plus grand contrôle des algorithmes de recommandation aux utilisateurs. Dans un post Medium publié en juillet dernier, Evan Henshaw-Plath a mis en avant une charte des droits sur les médias sociaux et réfléchi à la meilleure façon de faire évoluer les plateformes sociales en privilégiant les choix des internautes plutôt que la course à l'engagement qui est présente sur la plupart des applications de ce type.

Pinterest a toujours la côte

Proposer une formule de l'ancien web à la jeune génération n'est pas une simple lubie. Certaines plateformes datant des années 2010 ont su trouver un second souffle avec un public bien plus jeune. C'est notamment le cas de Pinterest qui, après avoir servi de moodboard aux millennials qui emménageaient dans leur premier appartement, est désormais plébiscité par les 10-25 ans, qui représentent la moitié de ses utilisateurs. Mais, à la différence de leurs aînés, les générations Z et Alpha ont réinventé leurs usages en faisant de la plateforme une sorte de lieu spirituel où ils postent des tableaux inspirationnels ou représentant leur espace intérieur. Ils fixent leurs objectifs de l'année, parfois un portefeuille rempli, ou des intérieurs chaleureux censée représenter leurs vibes actuelles. Interrogée par le magazine Elle, la Global Chief Marketing Officer Andréa Mallard explique que l'absence de liens parasociaux et l'encouragement à la créativité plutôt qu’à la validation font de Pinterest un endroit différent du reste du web, qui permet de faire se croiser quadragénaires et collégiens.

Le retour de Buffy et de Malcolm

Le web n'est pas le seul endroit où les générations finissent par se croiser. Le même mouvement est en train de s'opérer à la télévision. Variety nous explique ainsi que les séries télé plébiscitées par les millennials pendant leur jeunesse, comme Buffy contre les vampires, Malcolm in the Middle, Scrubs ou Community, vont connaître des reboots ou des suites quinze voire vingt ans après leur arrêt. Si l'idée d'aller chercher les quadragénaires via la nostalgie est une stratégie évidente, il ne faut pas non plus oublier les effets secondaires du streaming de ces séries, qui ont donc été redécouvertes par des vingtenaires s'enthousiasmant pour les esthétiques du début des années 2000, comme le Y2K. Comme quoi, malgré les moqueries réciproques sur TikTok à coups de « Gen Z stare » et de « millennial pause », un terrain d'entente se dessine, terrain duquel les boomers sont exclus et la génération X toujours aussi invisible…