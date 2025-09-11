Depuis trois ans, Chad Kultgen et sa sœur Haley Pop se connectent en visio avec leurs parents, des trumpistes décomplexés, pour parler politique le plus normalement possible… ou presque.

Imaginez une conversation politique de dîner de famille. Je ne parle pas d’une gentille discussion où tout le monde donne son opinion avant de partager un bout de fromage, mais d’un débat âpre, plein de mauvaise foi, de tensions et d’attitudes passives-agressives. Eh bien, c’est exactement ce que s'inflige toutes les semaines la famille Kultgen, qui anime le podcast The Necessary Conversation.

MAGA à 1 000%

Lancé par Chad Kultgen, journaliste, scénariste et écrivain à succès dont les œuvres ont été encensées dans le New York Times, l’émission se présente sous la forme d’une conversation en visio entre lui, sa sœur Haley Pop, et leurs deux parents, Bob et Mary Lou Kultgen, un couple de retraités qui a épousé à 1 000 % l’idéologie MAGA. Depuis 2022, cette émission fascinante à écouter (et à regarder sur YouTube) incarne parfaitement la fracture qui divise l’Amérique.

@thenecessaryconversation New episodes every Sunday on Youtube and wherever you listen to podcasts ♬ original sound - Thenecessaryconversation

Chaque semaine, Chad et sa sœur tentent l’impossible : aborder de grands sujets d’actualité politique comme l’affaire Epstein, la violence des armes à feu ou la Big Beautiful Wall, puis trouver un terrain d’entente avec leurs parents basé sur les faits. Si la conversation avec Mary Lou se fait dans le respect, même si cette dernière n’est clairement pas du même avis que ses enfants, les choses deviennent beaucoup plus difficiles avec Bob, le père. Ce dernier est un républicain convaincu, décrit par ses enfants comme un homme abusif, raciste et qui depuis 2016 a sombré dans une fuite en avant chaotique. Contrairement à Mary Lou, Bob hurle sur ses enfants, les insulte ou affiche un mépris pour leurs opinions, leurs valeurs et la vie d’autrui en général.

Faut-il vraiment parler politique avec ses parents ?

Autant le dire, The Necessary Conversation n’est pas agréable à écouter. Mais ce podcast offre une plongée hebdomadaire, et franchement fascinante, dans la tête d’un MAGA convaincu. Le format, qui cumule plus d’une centaine de milliers de followers sur les différentes plateformes, résonne avec ce que vivent les Américains depuis le premier mandat de Donald Trump. Sur Reddit, beaucoup d’internautes témoignent des similitudes entre la famille Kultgen et leur propre famille, également fracturée par la politique. Avant de lancer cette émission, Chad et Haley avaient d’ailleurs cessé tout contact avec leurs parents, notamment pendant la pandémie. C’est la mise en place du podcast qui a permis de réinstaurer un semblant de dialogue, même si ce dernier n’est objectivement pas constructif.

Au-delà de cette tentative, le podcast pose une question éthique : celle d’exposer médiatiquement une personne réellement détestable comme Bob, au nom d’une réconciliation qui semble impossible. Certains internautes estiment que l’Amérique a depuis longtemps dépassé le cap du dialogue. L’assassinat politique de Charlie Kirk, un influenceur d’extrême droite proche de Donald Trump, en plein meeting dans une université de l’Utah, semble prouver que l’heure n’est plus vraiment à la modération.