Quel type de podcasts les Français écoutent-ils ? En consomment-ils beaucoup ? Des très longs, des plus courts, de l’humour ou plutôt de l’actualité ? Et quelles conséquences pour les éditeurs de podcasts et l’ensemble du marché ?

Ces questions — et d’autres encore — l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) s’efforce d’y répondre grâce à sa certification Podcast, qui propose depuis 2020 aux acteurs de l’univers du podcast une référence commune leur permettant de valoriser leur diffusion. À l’occasion du troisième anniversaire de celle-ci, l’association professionnelle dévoile également une étude sur l’état de (bonne) santé des podcasts en France et le dynamisme de son écosystème. Analyse, aux côtés de Mathilde Jehan, directrice du pôle ACPM Fréquentation.

Une certification de référence

Le podcast, un média de niche ? Que nenni ! Depuis plusieurs années maintenant, les services audios à la demande connaissent un développement incroyable auprès du public Français. Mais comment mesurer les performances et écoutes de ceux-ci ? « Il y a trois ans, il n’existait pas de classement de référence en France sur les performances des podcasts. A l’ACPM, nous fonctionnons vraiment en co-construction avec le marché et c’était l’une des demandes des agences de mieux comprendre l’univers du podcast, média qui explose, grâce à des données clés et certifiées », explique Mathilde Jehan.

C’est la raison pour laquelle l’ACPM a créé sa certification : proposer une vue d’ensemble crédible et précise du marché des podcasts en France, grâce à un ensemble d'outils labellisés et une relation de proximité avec les différents acteurs. Cette relation se matérialise notamment grâce à une Commission podcast, réunissant un ensemble d’acteurs deux fois par an. « En juin 2020, il y avait 30 podcasts certifiés. Il y en a plus de 600 aujourd’hui et nous avons vu l’intérêt grandissant du marché et une croissance importante. En moyenne, ce sont 17 nouveaux podcasts ajoutés mensuellement et plus de 70 marques ont rejoint la certification », continue Mathilde Jehan.

Une évolution quantitative évidente pour cette certification, et une diversité de l’écosystème que la directrice du pôle Fréquentation de l’ACPM souligne. « Nous couvrons à la fois des podcasts natifs, de créateurs de contenus, de groupes de presse référence ou de groupes radios et TV. On découvre encore la richesse de ce marché ! », explique-t-elle.

L’attractivité du podcast en plein boom

La question demeure : les Français sont-ils des consommateurs avides de podcast et sous quels formats ? Les annonceurs ont-ils un réel intérêt à se positionner sur ce marché ? La dernière enquête de l’ACPM nous permet d’y voir un peu plus clair.

Un premier chiffre : le nombre de téléchargements a augmenté de 12%* en un an sur les principales plateformes d’écoutes de podcasts - Apple Podcast, Spotify et Deezer mènent la danse des applications. Avec des chiffres stables sur les cinq premiers mois de l’année 2023 : 25 millions de téléchargements en janvier, 23 millions en février ou encore 24 millions en avril. « Ensuite, même si c’est enfoncer une porte ouverte, on note le fait que 83%** des téléchargements sont réalisés depuis un smartphone. C’est un usage ultra personnalisé et mobile du podcast que l’on voit se développer », explique Mathilde Jehan.

Quel bon format, durée, fréquence de publication ? « On constate que plus un podcast a une fréquence de publication régulière, mieux c’est en terme de téléchargements. Par rapport à la durée, on voit que le plus gros des téléchargements se fait sur les podcasts allant de 11 à 20 mn », explique-t-on du côté de l’ACPM. Ce qui n'exclut pas les autres formats : les podcasts allant de 21 à 30 minutes détiennent 23 % du nombre de téléchargements, tandis que les podcasts allant jusqu’à 60 minutes trustent 17 % de ceux-ci. Quant aux thématiques de prédilection, l’humour (26 millions de téléchargements)***, l’actualité (24,5 millions) et la culture (20 millions) sont les sujets favoris des auditeurs.

En co-construisant son rapport et ses certifications avec l’ensemble du marché, l’ACPM offre une vision plurielle d’un écosystème en constante évolution, qui continue d’attirer de nouveaux publics et contenus chaque année - pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

* sur le nombre de téléchargements de podcasts certifiés par l'ACPM (à périmètre constant)

** sur les chiffres de janvier à mai 2023

*** en millions de téléchargements de janvier à mai 2023