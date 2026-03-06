Le conflit déclenché par les USA et Israël en Iran et au Liban enflamme le Moyen-Orient et risque d'avoir des répercussions mondiales. Face à cette situation complexe, des outils pour suivre la guerre en direct sont rapidement apparus.

Il est déjà loin le temps où les conflits comme celui d'Ukraine se suivaient surtout via des comptes X d'enquêteurs et d'agrégateurs de contenus OSINT. Avec le développement du code assisté par intelligence artificielle, de très nombreuses applications web sont apparues ces derniers jours et permettent de suivre la situation au Moyen-Orient en direct. Semblables à des tableaux de bord de centre opérationnel, les internautes peuvent s'y noyer sous de multiples sources venant des réseaux, des flux vidéo, des cartes interactives ou des courbes de prédiction de Polymarket. Petit tour d'horizon des possibles.

Liveuamap : la plus lisible

Site : https://liveuamap.com/

Fondé en 2014 par Rodion Rozhkovsky et Alexandr Bilchenko (respectivement informaticien et designer), Liveuamap se présente comme un site d'information indépendant, financé par la publicité ou par des abonnements payants. Le concept est de suivre le traitement factuel des conflits, des droits humains, des manifestations, du terrorisme ou des catastrophes naturelles. Le site permet aussi de centrer les informations sur les conflits d'Ukraine, d'Iran, de Syrie et du Liban, avec une carte interactive sur laquelle sont dispatchées des icônes reliées à une information spécifique listée sur une colonne à droite. À la différence des autres dashboards qui privilégient la quantité plutôt que la lisibilité, Liveuamap présente l'avantage d'être parfaitement clair tout en mettant en avant les informations de terrain essentielles, issues de sources vérifiées par des journalistes et de données open source. Petit bonus, et non des moindres, le site possède une version en français.

Iran monitor : le dashboard de la diaspora iranienne

Site : https://www.iranmonitor.org/

En plus du black-out imposé par le régime iranien sur les communications, la propagande d'État ainsi que la fabrique de fausses informations générées par IA rendent la lecture du conflit très compliquée. C'est dans cette optique qu'est né Iran Monitor, un tableau de bord ultracomplet qui agrège, vérifie et présente l'information venant du pays. La plateforme a été montée par des ingénieurs, des designers et des journalistes issus de la diaspora iranienne et présente trois flux vidéo issus de Latest Iran News (un réseau de chaînes d'information antigouvernementales), BBC et Euronews, les derniers titres d'articles issus de plusieurs dizaines de sources, des posts issus de comptes X et Telegram ou bien encore une timeline events (une frise chronologique des événements) qui permet de garder une trace de la moindre action ou déclaration en rapport avec la guerre. Enfin, vous pouvez trouver des widgets montrant les cartes interactives de FlightRadar et MarineTraffic qui montrent en temps réel la présence des avions et des navires dans la région ainsi que les dernières estimations de Polymarket, la plateforme de marché prédictif, concernant le cours de la guerre. Attention toutefois, la plateforme ne prend en compte que les sources occidentales ou iraniennes opposées au régime, ce qui peut restreindre l'interprétation contextuelle.

Les chaînes de vidéos lives

Audionix : https://www.youtube.com/@audionix/streams

Nemico : https://www.youtube.com/@NEMICONETWORK/streams

IntelCams : https://www.youtube.com/watch?v=4E-iFtUM2kk

WarTube : https://www.wartube.net/

Outre les informations recueillies sur le terrain et publiées sur les réseaux, les flux vidéo, notamment ceux venant de caméras de surveillance placées dans l'espace public, constituent une nouvelle forme de médium d'information. Initiée depuis 2022 avec la guerre en Ukraine, la diffusion des flux vidéo de webcams urbaines est à présent industrialisée par des chaînes YouTube spécialisées comme Audionix, IntelCams ou Nemico. Ces différents flux peuvent aussi se retrouver sur le site de WarTube https://www.wartube.net/ qui fonctionne comme un annuaire de ces différentes chaînes et flux. Il n'est pas certain que ces chaînes permettent véritablement d'informer les internautes, mais elles agissent plutôt comme une forme de téléréalité brute et sans contexte, ainsi que comme un point de rassemblement communautaire, notamment via le chat qui défile à côté des flux vidéo. Tels des automobilistes qui ralentissent en passant près d'un accident de voiture, les internautes viennent ici passer une tête et commenter en direct l'actualité devant des images d'immeubles en flammes.