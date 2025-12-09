Entre obsession collective pour la star et allégations glaçantes contre Elon Musk, Internet s’emballe.

Depuis une semaine maintenant, Kim Kardashian est au centre d’une rumeur folle. La star de la téléréalité serait en mission secrète pour promouvoir le fameux implant cérébral Neuralink lancé par Elon Musk. Si la plupart des comptes y voient le début d’une campagne publicitaire mêlant médecine expérimentale, prolongement de la vie et mise en scène de l’intime, d’autres y voient carrément un vaste complot orchestré pour masquer un système de tests illégaux faits sur des prisonniers de l’ICE. Mais comment en est-on arrivé là ?

« Previously, in the incredible brain of Kim K »

Effectuons un petit retour en arrière. Le 1er décembre 2025, l’épisode de sa série de téléréalité L'Incroyable Famille Kardashian diffusé sur Hulu se concentrait sur une séquence médicale tournée en avril dernier. On y voit Kim discuter avec le très influent psychiatre Daniel Amen. Ce dernier est connu pour avoir fondé la Change Your Brain Foundation et l'université Amen et commercialiser dans ses cliniques privées un scanner cérébral controversé (car potentiellement radioactif et aux résultats scientifiques mitigés). Devant les images colorées de son cerveau, Kim s’inquiète de zones interprétées par le docteur comme présentant des activités plus faibles. Elle rappelle d’ailleurs qu’elle se sent parfois somnolente et qu’elle a été diagnostiquée avec un anévrisme cérébral de petite taille il y a quelques années. Elle va ensuite lancer une petite phrase qui va tout déclencher : « Il faut absolument que je me mette au point un plan pour vraiment régler ça, parce que j'ai des trucs à faire cet été », indique-t-elle en faisant référence à son examen du barreau qui approchait.

Précisons toutefois que l’épisode enregistré en avril a été diffusé dans le désordre, puisque les spectateurs ont appris dans le précédent épisode que la star avait échoué à l’examen du barreau. Ce décalage temporel va entraîner une forme de justification chez les commentateurs de la série. Sur X, plusieurs comptes influents vont immédiatement interpréter le possible « plan » d’action de Kim Kardashian comme le fait de se faire implanter une puce d’amélioration cognitive Neuralink, puis de repasser le barreau pour prouver que le dispositif est efficace. @EmeryEXP, l’un des premiers comptes à avancer cette théorie, va cumuler plus de 16,8 millions de vues. Rapidement, la rumeur va enfler et contaminer Instagram et TikTok. Alors même que Kim Kardashian n’a jamais évoqué la possibilité de se faire implanter ou conclu le moindre partenariat avec l’entreprise d’Elon Musk, une flopée de créateurs de contenu avance le contraire.

Un marketing narratif confus

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer comment cette théorie a pris aussi rapidement sur les réseaux. Il faut d’abord prendre en compte le fait que Kim Kardashian est une spécialiste du marketing autonarratif, une technique qui consiste à donner de la valeur et promouvoir une marque en l'incluant dans son histoire personnelle. Cet art de vendre des produits à travers sa vie qu'elle met constamment en scène sur les réseaux ou à la télévision génère forcément une forme d’ambiguïté. Si la plupart des produits dont elle fait la promotion font l’objet d’un vrai contrat, la star sait aussi utiliser sa gigantesque influence pour donner de la visibilité à des personnalités ou des marques qui lui plaisent, sans que l’on sache vraiment si c’est un acte qui relève du business ou de la citation désintéressée.

@genzforchange Kim Kardashian finds out she has low brain activity…. I don’t know the Neuralink pipeline… Between the brain doctor, the Tesla promo, and allegations about Neuralink’s experimental practices, something is not adding up. Are we watching a conspiracy or a marketing plan? #kimkardashian #neuralink #creatorsearchinsights @Yeganeh ♬ original sound - Gen-Z for Change

De ce fait, les gens finissent par penser que la moindre parole ou action de Kim Kardashian est un coup de publicité, ce qui génère des rumeurs concernant de possibles « stratégies marketing secrètes ». Ainsi, en 2022, elle a été accusée d’avoir discrètement pris de l’Ozempic après avoir révélé une perte de poids spectaculaire de 7 kilos. Bien qu’elle ait indiqué que cette transformation était due à un régime alimentaire strict et à un programme sportif, et qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque accord entre l’influenceuse et la marque médicale, les internautes ont surinterprété les faits comme une forme de promotion habilement détournée.

Kim + Elon = marketing love

S’ajoute à cela le rapprochement, réel cette fois-ci, entre Kim Kardashian et Elon Musk. La star de la télévision a publié en mars 2025 un post Instagram la montrant en train d’enlacer le robot humanoïde Optimus à proximité d’un Cybertruck. Réalisé en novembre 2024, avant le salut nazi de Musk et la naissance du mouvement Tesla Takedown, le post va générer une controverse, d’autant que Musk lui-même va saluer la publication. Là encore, les internautes vont y voir une forme de promotion de la marque alors qu’aucune information concernant un potentiel contrat n'a été rendue publique. Il faut dire que, dans la même période, d’autres célébrités comme Katy Perry et Lady Gaga s’affichent sur les réseaux avec un Cybertruck…

Enfin, un dernier élément, et non des moindres, permet d’expliquer cette spéculation enflammée : l’obsession de Kim Kardashian pour la jeunesse éternelle. Outre de multiples déclarations allant dans ce sens, l’influenceuse a participé en 2024 aux fameux dîners Don’t Die organisés par l’entrepreneur Brian Johnson, surnommé le Kim K de la longévité. Au cours de ce repas, elle n’a pas hésité à faire savoir qu’elle était prête à se plier aux règles strictes d’un algorithme pour prolonger sa jeunesse et sa vie. De quoi convaincre de nombreux internautes que la star ne va pas hésiter à sauter le pas pour une opération invasive risquée.

@_bryan_johnson_ Hosted a Don’t Die dinner w @Kim Kardashian @Khloé Kardashian @Kris @Andrew Huberman @Dr Jason diamond @Kate Tolo ♬ original sound - immortal unc

De la rumeur à la théorie du complot

La rumeur pourrait s’arrêter là, mais elle va beaucoup plus loin qu’une simple spéculation. Beaucoup de vidéos faisant la liaison entre Kim et Neuralink mettent en avant le même argument : celui d’une opération de normalisation de l’implant pour le grand public. L’idée principale ne serait même pas de “vendre” au grand public, mais plutôt de lui accorder une image de produit de luxe enviable, uniquement réservé à l’élite. Beaucoup de créateurs qui imaginent cette opération de crédibilisation font en fait référence au travail et aux vidéos virales de The Drey Dossier, un compte (et une newsletter Substack) tenu par la journaliste indépendante Audrey Henson. Cette dernière a mené une longue enquête sur les coulisses opérationnelles de Neuralink en utilisant des sources ouvertes (OSINT) et fait le rapprochement entre l’un des centres de recherche de Miami, qui sert de base d’opération pour Neuralink, et la présence d’un centre de détention de l’ICE (la police aux frontières américaine) situé à proximité.

Sans avancer de preuves formelles, l’enquêtrice souligne trois décès parmi les prisonniers, survenus entre décembre 2024 et février 2025 et liés à des symptômes neurologiques : hémorragies cérébrales, convulsions et vomissements. La théorie, qui rappelle très facilement les horribles expériences menées dans les camps de la mort, suscite la curiosité de tous les opposants à Elon Musk, même si elle n’est absolument pas vérifiée ni même jugée crédible par d’autres sources journalistiques. 56.6 millions de vues plus tard, beaucoup d’internautes sont dorénavant convaincus que Kim Kardashian est au centre d’un complot mélangeant transhumanisme, milliardaire sous kétamine et téléréalité.