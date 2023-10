Alors que la désinformation bat son plein sur les réseaux sociaux, X en tête, L’ADN propose une liste non exhaustive de journalistes qui partagent des images, des analyses et fact-checkent certaines rumeurs, qui circulent depuis l'offensive du Hamas en Israël.

Samuel Forey, reporter pour Le Monde

Envoyé spécial en Israël, Samuel Forey est l’auteur de plusieurs reportages publiés dans Le Monde ces derniers jours, à Sdérot, et dans le kibboutz de Kfar Aza notamment. Sur les réseaux sociaux, il a notamment apporté des précisions sur l’information selon laquelle 40 bébés auraient été tués dans le kibboutz de Kfar Aza, rapportée par i24, avant d’être largement partagée sur les réseaux sociaux. Sans minimiser l’atrocité des actions commises par les combattants du Hamas, il explique que personne sur place ne lui a fait part de bébés décapités, et qu’il ne pouvait pas pour le moment confirmer cette information. « J’ai vérifié auprès de deux services de secours (souhaitant rester anonymes, tant le sujet est sensible), qui ont collecté nombre de cadavres. Les deux affirment qu’elles n’ont pas été témoins de telles exactions — sans dire que ça n’a pas existé. »

Rushdi Abualouf, journaliste BBC

Ce journaliste palestinien travaille pour la BBC depuis 20 ans. Sur X (ex-Twitter), il partage des vidéos filmées depuis sa voiture dans les rues de son quartier ou dans un hôpital de Gaza.

Clothilde Mraffko, journaliste Le Monde

Cette contributrice au Monde partage des images mais aussi son analyse de la situation dans le thread ci-dessous sur X (Twitter).

Oren Ziv, journaliste et photographe

Ce journaliste de +972 magazine, média dédié à la région Israël-Palestine, partage des photos vidéos notamment filmées depuis Sdérot et Tel Aviv.