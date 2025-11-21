19-0 pour le dernier match de foot qui a opposé la France au Brésil, vous y croyez ? Sur TikTok, ce genre de résultats fantaisistes pullule dans des vidéos qui se veulent drôles mais qui sèment le trouble chez les plus jeunes.

Ce sujet a été choisi, travaillé et coécrit par Ali, stagiaire de 3ᵉᵉ qui a passé une semaine à la rédaction de L'ADN.

Sur TikTok, le compte SKM_fc a trouvé une formule qui marche. Chaque semaine, il poste entre 2 et 6 vidéos toujours basées sur le même format : deux têtes d’affiche en gros plan et le résultat du match de foot le plus suivi de la veille. On pourrait croire à un simple résumé mais ce n'est pas ça. La vidéo est décrite comme une « session vanne », c’est-à-dire un enchaînement de mèmes, de blagues moqueuses ou de tweets de fans enflammés censés se moquer d’un club ou d’un joueur ayant subi une défaite humiliante.

Faux score

Si l’on n’est pas un aficionado du football, ces vidéos sont difficilement compréhensibles, d’autant qu’elles présentent un élément perturbant : les résultats des matchs sont complètement bidon et bien souvent exagérés. Dernier exemple en date : le 13 novembre 2025, le compte publie un TikTok à propos du match France-Ukraine qui s’était déroulé au Parc des Princes. Contrairement au résultat officiel, qui était de 4-0 pour la France, SKM_fc affiche 4-1 pour l’Ukraine. Malgré cette fausse information, la vidéo cartonne. En l’espace d’une journée, elle va faire presque 644 k vues et cumuler plus de 24 k likes. Si l’on scrolle sur les autres vidéos, on se rend compte qu’il s’agit toujours du même montage avec pour seul changement l’image de départ et le résultat fantaisiste du match. Globalement, le compte TikTok cumule près de 3 millions de likes et 85,7 k abonnés…, en ne publiant que de fausses informations. Et cela rapporte énormément de vues.

Une méthode bien rodée

SKM_fc est loin d’être le seul à appliquer cette formule dont on trouve des tutos un peu partout sur TikTok. Après tout, ce contenu ne prend que quelques minutes de fabrication sur des applis comme Canva et va alimenter les feeds des très nombreux fans de foot de TikTok. Certains comptes sont plus créatifs et vont carrément modifier l’affichage des scores sur les pages de sites officiels et publier la capture d’écran.

D’autres vont exploiter des images ou des vidéos générées par IA pour crédibiliser encore plus les faux résultats. Et plus les scores sont exagérés, plus le nombre de commentaires indignés ou voulant rectifier l’information augmente sous la vidéo. Si l’on ajoute à cela les likes amusés des viewers, on se retrouve avec des vidéos largement mises en avant par l’algorithme de TikTok et pouvant cumuler plusieurs centaines de milliers de vues.

« Ma première fake news »

Utilisé pour faire des blagues et récolter facilement des vues, l’affichage de faux résultats de match fait office de première fake news pour un public spécifique : celui des adolescents qui s’informent sur les matchs par l’intermédiaire de TikTok. C’est exactement ce qui est arrivé à Erling (le prénom a été modifié), 14 ans, qui, le soir du match France-Ukraine, a diffusé sur son groupe de chat TikTok la vidéo portant les faux résultats. « Je n’avais pas envie de voir le match ce soir-là car j’étais certain que la France allait gagner, explique-t-il. En tombant sur la vidéo, j’étais super étonné et j’ai partagé le lien à mes amis. À la fin, je suis allé vérifier auprès de mon père qui m’a donné le vrai résultat. » Erling est pourtant un fan de foot très informé. Il confie utiliser quotidiennement l’application OneFootball, qui suit une centaine de ligues à travers le monde et donne les scores en direct. « En général, je vais directement voir les résultats sur cette application, mais parfois les vidéos TikTok prennent le dessus parce qu’elles sont drôles. »

Attention aux arnaques !

Outre la possibilité de tromper les plus jeunes, ces vidéos peuvent aussi servir de porte d’entrée vers des arnaques aux matchs truqués. De nombreux comptes utilisent les mêmes méthodes d’editing pour mettre en avant des prédictions de score, appelées aussi « scores exacts », et inciter les viewers à rejoindre des boucles Telegram pour obtenir plus d’informations, moyennant finance.

Sur ces groupes de chat, les scores sont aussi manipulés avant et après le match pour donner l’impression que ces influenceurs sont dans le vrai. Moralité de l’histoire : ça vaut le coup de regarder les matchs jusqu’au bout pour éviter les arnaques.