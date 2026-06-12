Alors que le président américain est apparu plusieurs fois en train de somnoler pendant des événements publics, la nuit, entre 1h et 4h du matin, il reste ultra-actif sur son compte Truth Social.

« Sleepy Donny dozed off again ». Le 9 juin dernier, le compte X Nexta (et de nombreux autres) re-postait la vidéo d'un Donald Trump somnolant pendant le match de finale de la NBA. Ce n'est pas la première fois que ce genre de vidéo circule sur les réseaux et elles se sont drastiquement multipliées au cours des derniers mois. Depuis fin avril, on voit en moyenne un incident de ce type toutes les deux semaines, au point que le représentant démocrate de Californie Ted Lieu a ouvertement évoqué le manque de transparence vis-à-vis de la santé physique et mentale du président.

Sleepy Donny dozed off again 😂



Trump fell asleep right after NBA fans loudly booed him before the game (оf course, he denies it ever happened) pic.twitter.com/3RWqO8Fmul — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

De son côté, la Maison-Blanche est passée du démenti poli en novembre 2025 à des attaques verbales agressives en juin 2026, ce qui suggère une sensibilité croissante sur le sujet.

His eyes are literally open in the clip you posted, you dumbass mouth-breathers https://t.co/7VCNwVgQow pic.twitter.com/3zoCVEzsrY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 4, 2026

« La nuit je mens »

Pourtant, la nuit, l'ambiance est tout autre. Sur son compte Truth Social, qui est resté son canal de communication préféré depuis la fin de son premier mandat, le président poste de manière continue un étrange mélange de déclarations en lettres capitales, de mèmes et de vidéos slop générées par IA. Le 6 juin dernier, par exemple, il a posté sans s'arrêter de 21h à 4h du matin. Dans le flux, on a pu voir une vidéo IA montrant la marine iranienne au fond de l'eau, de nombreuses photos du bassin du Lincoln Memorial en train d'être repeint comme s'il s'agissait d'une piscine, une photo transformée par IA du Barack Obama Presidential Center de Chicago en une immense poubelle pleine de déchets et, surtout, une vidéo slop, entièrement dédiée à Donald Trump, le présentant notamment sous la forme du personnage d'animé japonais Naruto.

Pour tenter de qualifier ce phénomène de postage intensif présidentiel, Politico a passé au crible tous les posts du mois de mai 2026 du président, soit 800 messages écrits. Trump évoque plus de 220 fois les primaires et les endorsements pour les élections de mi-mandat, 80 sont consacrés à la rénovation de Washington DC et 77 sont des publications d'images, de vidéos et de slop.

Le Daily Beast et NPR ont identifié d'autres constantes : Obama est le sujet de plus de 120 posts à tonalité raciste, le terme fake news apparaît environ 140 fois en un mois, environ 1 post sur 10 contient un langage déshumanisant ( « crooked », « sleazebag », « loser », « low IQ » ). Le contenu complotiste à résonance QAnon est régulier. Enfin, Trump a posté 9 fois sur sa propre santé ou ses tests cognitifs, qu'il se vante de réussir haut la main.

Everybody must love Donald Trump

Souvent interprétées comme un signe de dégénérescence sénile, ces longues sessions de postage nocturne ont de réelles conséquences en termes de communication politique. Au réveil, journalistes, diplomates, parlementaires et traders doivent rattraper des dizaines, voire parfois plus d'une centaine de messages. Truth Social est devenu, de facto, un canal diplomatique. Le cessez-le-feu avec l'Iran du 7 avril 2026 ? Annoncé d'abord sur Truth Social, avant tout briefing du Département d'État. Les grands virages tarifaires de 2025-2026 ? Postés sur Truth Social avant tout communiqué officiel. C'est peut-être là que réside le vrai paradoxe du Trump de 2026 : l'homme qui s'endort face caméra à 15h est aussi celui qui impose au reste du monde de se lever à 6h du matin pour interpréter ses posts de 3h.