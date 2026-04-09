De TikTok à YouTube, un nouveau type de contenu transforme des expériences personnelles en feuilletons captivants qui cartonnent.

« J’ai donné à un agent IA 200 dollars et je lui ai demandé d’en rapporter 20 000, et j’ai peur de ce que j’ai fait », « j’ai décidé de me passer de cortisone pour guérir mon eczéma, et voilà mon parcours », ou bien encore, « je me suis déconnecté des réseaux pendant un an, voici le résultat sur mon cerveau ». Sur les plateformes vidéo, un nouveau format de contenu semble de plus en plus présent. À mi-chemin entre du journalisme d’immersion et gonzo et les entrepreneurs du quantified self et du rajeunissement à la Brian Johnson, ces « créateurs cobayes » documentent en feuilleton des expérimentations très personnelles.

Feuilletonner ou mourir

Dans un contexte de surproduction vidéo, notamment via l'IA, et de recommandation algorithmique de plus en plus erratique, ce format présente des avantages structurels évidents. Ces créateurs abordent des problématiques qui touchent directement leur audience, comme la santé, l'argent ou la préservation de l'attention. S’ajoute à cela le feuilletonnage de leurs expérimentations, qui crée une obligation narrative : on revient voir si ça a marché ou si ça a échoué. Pour Devin Nash, ancien Chief Marketing Officer du streameur Ninja et analyste de l'économie de la création, ce sont précisément les créateurs dotés de « storylines difficiles à dupliquer » qui résisteront à la vague de contenu généré par IA. Le créateur cobaye serait donc structurellement protégé : sa matière première est une vie réelle engagée dans un protocole réel. Personne ne peut simuler l'issue d'une expérience qui n'a pas encore eu lieu.

2025 will be one of the most significant years in content creation. In all my years in this business I’ve never seen a greater change agent than what’s coming. Below are some of my predictions for content creation and what creators should be thinking about and doing.



This thread… — Devin (@DevinNash) January 1, 2025

Les preuves d'efficacité ne manquent pas. Bryan Johnson, qui documente chaque biomarqueur de son protocole antivieillissement sur YouTube, a cumulé 1,6 million d'abonnés, 268 millions de vues et une levée de fonds de 60 millions de dollars pour transformer son contenu en un véritable produit. On peut aussi citer le cas de Lucas Rizzotto, un artiste qui a laissé une IA dicter ses choix de vie en temps réel, et qui affiche un taux d'engagement de 13 % sur Instagram, soit dix fois la moyenne de la plateforme. Sa série a été sélectionnée au Tribeca Film Festival en 2025. Dans les deux cas, le format génère quelque chose de rare : une couverture presse qui dépasse largement le cercle de leurs abonnés. D'autres créateurs ont compris cette mécanique et l'ont déclinée à leur manière.

David Daines : déconnecter son cerveau pendant un an

Dans la plus grande tradition du quantified self, David Daines a fait de son cerveau, et tout particulièrement de ses capacités d’attention, de communication ou de cognition, un terrain d’expérimentation. Cet informaticien s’est lancé dans un défi qui paraît presque irréaliste : vivre un an sans écran et suivre pas à pas une centaine de biomarqueurs pour observer les résultats. Notre créateur surfe naturellement sur une tendance de fond, celle de la déconnexion du numérique et de la tentative de reprise de contrôle de la consommation de médias en passant par des objets analogiques. David va-t-il voir son cerveau changer en un an et pourra-t-il continuer à communiquer avec ses proches sans smartphone ? On a bien évidemment envie de savoir.

@daviddorg I’m going one year without screens and sharing all my health data to see how screens are impacting us #FYP #FirstTikTok ♬ INTERESTELLAR - Kore Blanco

Daniel Corey : demander à une IA de s’enrichir

Depuis la sortie d’Open Claw, cette IA agentique pouvant prendre des décisions à notre place, les anecdotes d’enrichissement facile se succèdent. C’est exactement sur ce point précis que Daniel Corey a lancé son feuilleton sur TikTok avec un pitch très attractif : son agent part avec une somme de 200 dollars et une autonomie complète pour générer, le plus vite possible, 20 000 dollars. Mais par-dessus ce défi, notre créateur ajoute un twist intéressant. La somme engrangée doit servir à payer un ordinateur permettant à l’agent de devenir « souverain ». En cas d’échec, l’IA est menacée d’extinction, une trame narrative qui reflète les angoisses liées à l’alignement éthique des IA, à leur capacité à nous manipuler et nous mentir ainsi qu’à leur capacité à imiter une forme de conscience indépendante. Pour le moment, Sovereign (c’est le nom qu’elle s’est donné) a construit son propre système de mémoire, identifié un business de niche où s’insérer, à savoir l’introduction de politiques liées à l’intelligence artificielle dans les contrats entre entreprises. Reste à voir si cette idée de business très spécifique rapportera gros.

Romain Eczéma : trouver un remède à un problème médical

Comme le nom de son compte TikTok l’indique, Romain a un problème d’eczéma, et pas un petit. Dans sa première vidéo, il nous montre ses mains rougies et gonflées qu’il a pourtant traitées depuis des années à coups de pommade à la cortisone. Seulement voilà, Romain ne veut plus dépendre d’un traitement qui s’attaque au symptôme de sa maladie sans vraiment traiter la cause profonde. Dans sa série de vidéos, il documente sa transformation en « patient spécialiste » et ses recherches qui s’orientent assez rapidement vers les intestins. De la nutrition au microbiote, en passant par les problèmes de stress et de pollution, Romain passe toutes les causes en revue, paie des tests (non remboursés par la sécurité sociale) pour en savoir plus et fait aussi de la prévention vis-à-vis des vendeurs de compléments qui tentent de s’infiltrer dans les commentaires.

