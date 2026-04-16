Pour certains jeunes consultants employés des plus grands cabinets de conseils, le salut est sur les réseaux. De TikTok à Instagram, ces nouveaux influenceurs chroniquent leur corporation… pour le meilleur et pour le pire.

TikTok et Instagram sont-ils les prochains LinkedIn ? Dans un article publié dans Business Insider (BI) fin mars, la journaliste Kelsey Vlamis raconte comment des consultants des Big Four, Deloitte, EY, PwC et KPMG, soit les quatre plus grands cabinets de conseil au monde, quittent leurs emplois pour se lancer en free-lance sur les réseaux. « Nous sommes à une époque de la montée des créateurs B2B », estime au micro de BI Brendan Gahan, fondateur de Creator Authority, une agence d’influence spécialisée dans ce domaine et notamment pour les plateformes comme LinkedIn. Plutôt que de dégoter des partenariats avec des marques lifestyle, les influenceurs corporate signent des accords avec des entreprises de logiciels ou de services à destination des professionnels comme Grammarly, Scribe ou encore Microsoft ou Indeed, détaille le magazine américain.

Ex-insider vend les secrets du métier (dont il ne veut plus)

Se plaindre de travailler trop… et récolter plus de travail encore. En avril 2025, Kelly He-Sun explique au podcast Jumper your career qu’une semaine classique à BCG implique 55 à 70 heures de travail. La vidéo devient virale. « C'est là que je me suis dit : "Waouh, les gens s'intéressent vraiment à ce genre de contenu" », explique la créatrice au BI. Elle se lance sur les réseaux et donne des conseils pour gravir les échelons de la carrière qu’elle vient de quitter. En place depuis 2025, la créatrice aurait dégagé 42 000 dollars (soit 35 600 euros) en 2026. Loin de son salaire de consultante, mais He-Sun prévoit d’étendre ses opportunités de revenus. En plus des partenariats de marques, des affiliations et des publicités, elle organise des coachings individuels. Aujourd’hui, elle réunit plus de 53k abonnés sur Instagram et TikTok, sous la promesse de les « aider à réussir ».

Jack Kim, ancien consultant à Bain & Company, à 29 ans lui aussi parie sur le coaching de ses abonnés pour les aider à obtenir un poste de consultant – emploi souvent bien payé et prestigieux. Il a cofondé Casebuddy, un programme de mentorats individuels) – selon son site, plus de 700 personnes seraient sur liste d’attente. « Les tarifs varient entre 1 300 et 6 700 dollars selon le service. La plupart des personnes qui postulent au programme le découvrent grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. » Sur Tiktok et Instagram, celui qui se fait appeler The Korean Consultant réunit 82k abonnés et prévoit d’investir davantage dans la création de contenu.

Parodier la « bullshit nation »

Si certains aident leurs abonnés à trouver un job, d’autres préfèrent railler les travers de leur ancienne corporation. C’est le cas notamment de Joe Fenti, 29 ans, passé de consultant à comédien. Un profil proche de notre Galansire national, créateur français qui, après un burn out, s'est réinventé sur les réseaux en pourfendeur de la « bullshit nation ».

Le créneau prend, de nombreuses personnes se reconnaissant dans ses mises en scène. En particulier le million d’employés des Big Four, souligne Business Insider. « C'est agréable de voir le monde dans lequel on vit se refléter et de constater que les frustrations que l'on ressent sont partagées », confie Joe Fenti au magazine américain. La routine quotidienne voire l’ennui du monde du travail est d’ailleurs un genre à part entière sur les réseaux et le hashtag #corporatelife réunit 1,7 million de contenus sur TikTok.

Au-delà de l’écran de fumée

La tendance ne touche pas seulement la GenZ. Sur Instagram et TikTok, derrière un masque du superméchant, le Docteur Fatalis dissèque le monde du travail et ses rouages : Les red flags d’une entreprise ; Comment répondre à la question des attentes salariales ou Comment certains rôles sont désignés pour échouer. Ali Syed, le vrai nom du Docteur Fatalis, veut replacer le monde du travail dans un contexte politique et social et rendre visible les mécanismes à l’œuvre. « Mon approche consiste à aider les gens à mieux comprendre le système et à lever les voiles de fumée qu'il a dressés, afin qu'ils puissent s'y retrouver plus facilement », présente-t-il.

Basé au Cambodge, il a lui aussi été consultant et directeur marketing avant de fonder en 2026 son agence de coaching, OffScript. Inspiré par une « expérience professionnelle terriblement toxique », il trouve dans Instagram un « exutoire à [sa] frustration envers les structures d’entreprises à l’échelle globale ». De LinkedIn à TikTok, une frustration apparemment mondialement partagée.