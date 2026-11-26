Et si la nature était remboursée par la Sécu ? En partenariat avec la Banque des Territoires, L’ADN a tiré le fil d’initiatives déjà à l’œuvre pour imaginer la santé de quatre territoires en 2035, de la grande métropole à l’île, en passant par un ancien bassin minier et la moyenne montagne. Premier volet dans le Grand Paris, où l’ordonnance de nature est devenue un geste médical ordinaire.

Saint-Denis, juin 2035

Comme près de 15 % des habitants de la ville, Nour souffre d’une éco-anxiété qui perturbe son quotidien. Elle teste aujourd’hui le nouveau dispositif de prescription de nature pris en charge par l’Assurance Maladie. La première étape du parcours a lieu chez son généraliste, qui lui prescrit un programme précis (types de parcs à fréquenter, fréquence, activités associées). Dans son quartier, elle peut bénéficier des conseils d’un agent de liaison formé. Il lui recommande une boucle adaptée sur le Sentier du Grand Paris, spécialement aménagé dans une logique de santé publique et auquel elle peut accéder gratuitement grâce au Pass Nature, directement intégré à sa carte Navigo.

Saint-Denis, juin 2035

Comme près de 15 % des habitants de la ville, Nour souffre d’une éco-anxiété qui perturbe son quotidien. Elle teste aujourd’hui le nouveau dispositif de prescription de nature pris en charge par l’Assurance Maladie. La première étape du parcours a lieu chez son généraliste, qui lui prescrit un programme précis (types de parcs à fréquenter, fréquence, activités associées). Dans son quartier, elle peut bénéficier des conseils d’un agent de liaison formé. Il lui recommande une boucle adaptée sur le Sentier du Grand Paris, spécialement aménagé dans une logique de santé publique et auquel elle peut accéder gratuitement grâce au Pass Nature, directement intégré à sa carte Navigo.

Né au Japon dans les années 1980, le « bain de forêt » (shinrin-yoku) a depuis fait le tour du monde. Il désigne une errance contemplative parmi les arbres, et a fait l’objet d’études sérieuses qui démontrent son efficacité pour réduire le stress ou l’anxiété. De manière plus générale, le contact avec la nature est largement associé à des bénéfices en termes de santé (cardiovasculaire, diabète, santé mentale, mortalité) ou plus indirectement à une réduction des îlots de chaleur ou à une diminution de la pollution.

Ce faisceau d’indices sur les bienfaits de la nature en ville laisse imaginer un avenir proche dans lequel la prescription de nature est devenue un geste de santé banal. Aux États-Unis, l’association Park Rx America (PRA) déploie déjà un dispositif d’incitation à la prescription de nature destiné aux médecins. Chaque ordonnance PRA précise le lieu, l’activité, la dose et la fréquence du « programme ». Une approche qui dessine une transformation majeure de notre rapport à la nature urbaine. En France, cette nouvelle logique s’incarne par exemple dans une expérimentation de remboursement de l’activité physique adaptée sur ordonnance pour des patients atteints d’un cancer, menée depuis avril 2026 en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le pilotage des agences régionales de santé.

Quand la nature devient un droit

Le droit de l’urbanisme définit des règles d’aménagement pour l’intégration de la nature en ville. Le coefficient de biotope par surface (CBS) permet par exemple d’imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou végétalisées sur une parcelle. Non contraignant, le principe des 3-30-300, formulé en 2021 par le spécialiste néerlandais de la forêt urbaine Cecil Konijnendijk, décrit un minimum de végétalisation : voir 3 arbres depuis son logement, vivre dans un quartier couvert à 30 % par la canopée et habiter à moins de 300 m d’un parc ou d’un espace vert. Destinés à valoriser les bénéfices écosystémiques, ces principes restent aujourd’hui insuffisamment appliqués pour soutenir une véritable politique de santé publique.

Dans un scénario où la prescription de nature est devenue un geste commun, son accessibilité devient un enjeu collectif. À moyen terme, elle s’intégrera naturellement dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant. Les principes de végétalisation pourront être inscrits dans les plans d’urbanisme, et les revendications pour un droit à la nature opposable (Dano), sur le modèle du droit au logement opposable (Dalo), sont amenées à progresser. C’est peut-être dans les cours d’école que se jouera la bataille réglementaire. Les efforts de végétalisation menés aujourd’hui – dans le cadre du projet de recherche RECRE par exemple – constituent déjà un terreau de mobilisation fertile. Dans un contexte de réchauffement accéléré, le sujet pourrait s’inviter au cœur des municipales de 2032 et passer d’une logique d’expérimentation locale à une véritable politique publique nationale.

Au-delà du cadre légal, la mise en débat des enjeux de végétalisation devrait donner lieu à une transformation culturelle profonde. La figure de l’écologue sera désormais intégrée à chaque projet urbain, au même titre que l’architecte ou l’urbaniste. Le débitumage, la végétalisation du bâti, les jardins de pluie ou les micro-forêts deviendront peut-être les symboles du passage, selon la formule du spécialiste d’écologie urbaine Philippe Clergeau, « d’un verdissement de la ville à un fonctionnement écologique ».

Évaluer pour mieux prescrire

Parallèlement aux transformations de l’espace urbain, la démocratisation des prescriptions de nature plaide pour le développement d’un outillage scientifique, destiné à objectiver leur impact sanitaire. Le monde de la recherche travaille déjà à dépasser les affirmations générales liées à l’impact de la nature en ville pour les transformer en données exploitables. Une étude de 2026 relayée par Santé publique France estime ainsi que le remplacement du surplus de places de stationnement de surface et la végétalisation de 20 % de l’emprise des rues parisiennes pourraient réduire la mortalité d’environ 0,8 %.

Ces travaux se traduisent en indicateurs et en outils opérationnels, amenés à se démocratiser. Park Rx America déploie par exemple une base de données de plus de 160 000 parcs et espaces verts. Le prototype GreenUr, développé par l’OMS Europe, valorise quant à lui la cartographie pour représenter l’accessibilité des espaces verts et leur impact potentiel sur la santé à l’échelle d’une ville.

Mis à disposition des aménageurs et du corps médical, ces outils laissent imaginer le développement de nouvelles pratiques de la ville. L’évolution de la place du sport, pensée dans son rapport à la nature, est particulièrement éclairante. Du côté des aménageurs, on cherche désormais à faire de la pratique sportive un opérateur de l’adaptation au changement climatique. La baignade dans la Seine est indissociable de la qualité de l’eau. L’Enghaveparken de Copenhague combine équipement sportif et infrastructure de gestion des pluies. Du côté des médecins, cette nouvelle capacité d’évaluation des effets de la nature est amenée à se traduire en prescriptions sportives personnalisées. De la cueillette à la course arborée : à chaque pathologie son parc.

Une nature pour qui ?

Prometteuse du point de vue de la santé publique, la « ville biodiversitaire » chère à Philippe Clergeau se heurte néanmoins à d’importants enjeux de gouvernance. Le plus évident concerne sans doute l’arbitrage entre les usages du sol, en particulier dans la ville dense. À Villers-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, une bataille judiciaire oppose depuis 2019 les amis de la salamandre tachetée et un projet de logement social. Au-delà de son caractère surprenant, l’anecdote illustre la difficulté à hiérarchiser les priorités dans un contexte de pression croissante sur le foncier urbain, alors même que la commune reste structurellement sous le seuil de 20 % de logements sociaux exigé par la loi SRU. Autre écueil, le risque de gentrification écologique est indissociable des efforts de renaturation. Hausse des loyers, inégalités dans l’accès à la nature : les conséquences indirectes des politiques de verdissement doivent être prises en compte.

Plus fondamentalement encore, le principe même d’une « dose de nature » ouvre un débat sur notre rapport au vivant. Il s’appuie en effet sur une conception normative et utilitariste de la nature que certains décrivent comme un contresens. « De telles démarches peuvent être à la fois illusoires et potentiellement excluantes pour les nombreux individus et groupes dont les interactions avec la nature bénéfiques pour la santé s’écartent de la moyenne statistique ou de la manière “normale” d’être », résument la géographe Sarah Bell et ses coauteurs dans un article paru en 2018 dans Geography Compass.