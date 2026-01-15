Féris Barkat défend une écologie populaire qui parle de santé et de justice sociale

Amateur de manga et enseignant à la Sorbonne, Féris Barkat aime créer des ponts entre les mondes. Il mène un combat pour le climat en mobilisant autour de sujets qui créent de l'adhésion et du consensus.

Éloquent et doté d'une belle répartie, Féris Barkat est un jeune homme blessé par le décès prématuré de sa mère. Cette comète d'à peine 23 ans affiche un CV impressionnant et une ambition : réparer les gens, les injustices et l'environnement. Cofondateur de Banlieues Climat, membre du conseil d'administration du Palais de Tokyo, et désormais enseignant à la Sorbonne, il est une voix qui porte. Celle des siens.

Avant d'être cette figure médiatique qui défend l'écologie populaire, qui était Féris Barkat ?

Féris Barkat : Le même en moins bien. [Rires] Je ne m'intéressais pas trop aux questions écologiques. J'ai toujours eu une sensibilité sociale avec mon père qui est à l'usine depuis toujours. Quand j'étais en terminale, j'avais organisé des rencontres entre ouvriers et le vice-président de l'Assemblée nationale. À part ça, j'ai tenté de percer dans le foot, mais j'étais trop nul. Et puis une prof d'anglais me conseille d'aller étudier à Londres. J'ai été pris à la London School of Economics. Sauf que quand je reviens pour les vacances de fin d'année, ma mère fait des crises d'épilepsie. On découvre qu'elle a une tumeur au cerveau, un glioblastome. C'est là que tout bascule.

Est-ce, en quelque sorte, la maladie de votre mère qui est à l'origine de votre éveil écologique ?

FB : Début 2022, j'intègre le Collège citoyen de France, ce qui me permet d'arrêter mes études de manière un peu plus sereine. En juin, ma mère est hospitalisée. Je reste auprès d'elle. Et très vite, j'ai cette urgence : il faut que je réussisse à expliquer les questions de santé et d'écologie à mon entourage pour ne pas être tout seul dans cette colère et dans cette détresse. Au Collège, je rencontre Abdelaali El Badaoui qui a créé Banlieues Santé et Léa Moukanas qui accompagne de jeunes malades du cancer. Quand je commence à parler du lien entre environnement et santé autour de moi, ça résonne immédiatement. J'ai compris qu'il fallait d'abord parler de santé avant d'en arriver aux ours polaires.

De cette urgence naît Banlieues Climat. Comment l'association se structure-t-elle ?

FB : Je monte en solo une formation à Strasbourg. Abdelaali vient voir ce que je fais et me dit qu'il faut qu'on fasse ça partout en France. On développe une formation plus aboutie qui a ensuite été certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. On y aborde les boucles de rétroaction, l'histoire de l'énergie, les déplacés climatiques, et surtout on adapte à chaque territoire. À Bagnolet, c'est l'asthme. À Montpellier, la sécurité alimentaire. À côté de la théorie, on fait des ateliers : par exemple sur les zoonoses. L'objectif : d'abord transmettre la connaissance, puis structurer des groupes capables d'instaurer un rapport de force local. Les plus motivés deviennent ensuite formateurs. Ils viennent à l'école qu'on a montée à Saint-Ouen il y a un an où ils suivent une formation plus longue.

Vous ne vous contentez pas de former. Vous accompagnez aussi des luttes concrètes sur les territoires.

FB : Le concret passe d'abord par l'éducation populaire. Il faut avoir la connaissance pour savoir ce qu'il faut changer et comment. Ensuite, tu structures des groupes qui vont avoir un rapport de force sur leur territoire. À la cité Air-Bel à Marseille, Djamila Haouache a une urgence sur l'eau. Son frère est mort, sa sœur est tombée malade, car l'eau est polluée depuis 2011. Nous, quand on voit qu'il y a une urgence, on apporte les outils pour lutter et installer un rapport de force. Ça peut être des outils communicationnels : faire une vidéo pour interpeller Michel-Édouard Leclerc sur le mercure dans le thon. Ça peut être sur le plan culturel ou bien du plaidoyer comme monter une ferme urbaine dans un quartier. Cet été, on a fait un périple à vélo entre Saint-Ouen et Strasbourg. L'idée, c'était d'incarner symboliquement une nouvelle culture du vélo avec des jeunes, des mamans. Inévitablement, ça change quelque chose dans l'espace public.

Vous avez projeté une fresque sur la façade de l'Assemblée nationale, fait une vraie-fausse infiltration au Palais de Tokyo… Vous êtes un hackeur, en fait ?

FB : [Rires] Il y a des endroits où on n'est pas les bienvenus, donc il faut qu'on s'installe. La projection sur l'Assemblée, c'était juste après un discours de l'extrême droite. On a répondu avec les visages de mon grand-père tirailleur algérien, de chibanis et d'Aya Nakamura. Par contre, avec les musées, c'est différent. Ce sont des services publics qui ont toujours les mêmes catégories professionnelles dans leurs espaces. Le Palais de Tokyo, avec qui je travaille, était frustré après notre action. Ils trouvaient que c'était une mise en scène « nous contre vous ». Je leur ai dit : « Vous avez créé symboliquement une opposition en mettant le Palais dans cet arrondissement avec ces publics et ce conseil d'administration qui représente toujours les mêmes. » Finalement, ça a ouvert un espace de dialogue.

La colère a-t-elle été un moteur de votre engagement ?

FB : C'est le point de départ de tout. Après, ça oscille entre colère et amour. Si on veut avoir un rapport de force et de l'impact, il faut être en groupe. Ça passe par nos relations interpersonnelles, comment on arrive à s'aimer, à prendre soin les uns des autres. Cette manière de vivre ensemble, on la recrée. Un jour, on a planté des arbres en mémoire de ceux qui étaient morts : un cousin, une mère, un frère… Notre colère, on essaie de la convertir ensemble. Peut-être qu'on n'a pas assez d'amour individuellement pour l'apaiser, mais entre nous, on peut s'entraider. C'est même sain de partir d'une colère et de ne pas la réprimer. En Occident, la colère est l'ennemi de la raison, à tort, je pense. Tu peux être en colère et tenir un raisonnement lucide sur l'origine de cette colère. Si t'es pas en colère, comment tu fais la généalogie d'une blessure ? Le fait même de réprimer sa colère, c'est une violence. Si tu la rends digeste immédiatement pour l'espace public, les institutions, etc., ça ne permet pas d'articuler les systèmes de domination dans leur globalité.

Former des jeunes à devenir experts, est-ce aussi une manière de court-circuiter un système où la prise de parole est monopolisée par une même typologie de personnes ?

FB : Si vous n'avez pas décidé des règles, le jeu est faussé. Donc, il faut mêler nos règles à celles qui existent. Au Sommet sur l'Océan, sur la question du mercure dans le thon, notre court-circuit, c'était de dire que ce n'était pas qu'à Bloom de porter la campagne. On aime Claire Nouvian, mais en l'occurrence le sujet est peut-être mieux incarné par Coumba, une maman de Cergy qui fait des maraudes avec du thon, qui en donne à ses enfants, qui en cuisine. Elle fait des projets autour de l'alimentation partout dans sa ville. Les campagnes de Bloom sont super, mais mobilisent toujours les mêmes. Là, on a eu plein de messages de mamans partout en France qui se sont senties représentées par Coumba. C'est parce qu'aujourd'hui les sujets sont mal incarnés qu'on doit court-circuiter. Le but, c'est de rendre ça normal, mais ça prend du temps.

Vous dénoncez « l'écologie des petits gestes ». Pourquoi cette expression vous horripile-t-elle ?

FB : Parce que c'est une manière de faire peser le poids moral sur des gens qui sont déjà les plus impactés. Très vite, quand on a créé Banlieues Climat et rencontré des municipalités, il y a eu du mépris, on nous a dit : « C’est vous qui consommez mal ! » Quand on parle de responsabilité individuelle, qu'est-ce que ça implique de responsabiliser des populations où il y a une propagande et un marketing beaucoup plus forts que sur les autres ? C'est l'environnement qui te produit. Ton entourage, ce que tu regardes, la pub, le marketing, les influenceurs, conditionnent tes comportements. C'est l'offre qui conditionne la demande. Tu ne peux pas contaminer l'eau et te plaindre que les gens la boivent.

Le débat SHEIN a cristallisé cette tension. Vous dites que c'est un luxe occidental d'avoir ce débat.

FB : Se poser la question « est-ce que la mode est un droit ? » est typiquement un privilège occidental. La plupart des gens qui construisent nos habits, au Bangladesh, n'ont pas le temps de se la poser. Il y a des bâtiments qui s'effondrent sur eux. On a donc deux discours. Celui des industriels qui dit que les gens sont libres et qu'ils ne font que répondre à une demande, et celui de la culpabilisation morale qui dit : « Vous surconsommez, c'est mal. » C'est ultravicieux de faire passer ça pour un problème moral alors que c'est économique, politique et même cognitif. On nous a appris à surconsommer. L'argument de la liberté ne fonctionne pas. On nous dit « c'est vous qui avez le sang des Bangladais sur les mains », comme si c'était nous qui avions construit l'usine. Pendant ce temps, eux gagnent sur tous les plans avec une posture morale « on est mieux que vous », car ils ont les moyens de s'acheter des crèmes véganes et des produits plus éthiques. C'est la double peine.

Dans vos formations, vous utilisez beaucoup de références à la pop culture, comme les mangas. Pourquoi Fullmetal Alchemist ou One Piece résonnent-ils avec vos combats ?

FB : Ça crée de la proximité, et c'est joyeux de partager ce sujet et de le réinterpréter sous un angle politique. Avec Fullmetal Alchemist, on parle d'un remède qui peut être aussi un poison. Les deux frères découvrent que la pierre philosophale a un prix. J'ai utilisé cette image à la Sorbonne parce que ça illustre parfaitement comment une violence environnementale est invisibilisée : on déséquilibre la balance en faisant croire que les effets positifs sont plus grands que les négatifs. Ceux qui voient cette image comprennent le dilemme : nous sommes attachés à une technologie salvatrice qui crée des effets négatifs sur lesquels le système va faire du business pour les combler. Avec One Piece, c'est plutôt l'esprit de libération collective. Luffy libère des villages au fur et à mesure de sa quête. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. D'ailleurs, on voit le drapeau pirate de Luffy dans les mobilisations de la GenZ à Madagascar, au Maroc…

Au printemps dernier, vous avez organisé une exposition à Strasbourg pour rendre hommage aux mamans des quartiers populaires. On peut parler de thérapie culturelle ?

FB : Soraya, une des mamans, a dit : « Ce qu'on fait là, c'est pas une expo, c'est de la thérapie, on se guérit. » On a travaillé pendant neuf mois avec sept femmes. Au début, elles refusaient, elles me disaient que leur histoire n'intéressait personne. On a fait un énorme travail pour les amener à se raconter. Le jour de l'expo, en plein centre de Strasbourg, il y avait des tableaux de 3 mètres en noir et blanc. Des gens passaient et pleuraient. Les mamans étaient là, les gens pouvaient leur parler directement. C'était fou. Au retour de la COP, Sébastien Kopp, le cofondateur de Veja, qui était avec nous au Brésil tout comme certaines des mamans, m'a dit : « Féris, j'avais pas réalisé à quel point vous rendez l'amour facile. »