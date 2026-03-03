

Backlash politique, débat public agité, incertitudes économiques : la transition écologique essuie des vents contraires. Pourtant, sur le terrain, les PME industrielles ne lâchent pas. Réduction des coûts, résilience, nouveaux marchés — la décarbonation s'impose comme un avantage compétitif concret.

Une tribune de Isabelle Albertalli, Directrice Climat chez Bpifrance

En France, le souhait d'une action climatique plus ambitieuse continue de faire consensus au sein de la population. Pourtant, le débat public amplifie une minorité vocale qui tente de faire dérailler la transition. Pour quelle réalité sur le terrain ? Chez Bpifrance, nous ne constatons aucune volonté de recul parmi les milliers d'entreprises que nous accompagnons. L'industrie réduit ses émissions et les dirigeants gardent le cap. Ils ont engagé des investissements de long terme et n'entendent pas changer de direction à chaque soubresaut médiatique ou politique.

Décarboner, c'est d'abord une question de rentabilité

Cette rationalité et cette constance rejoignent une conviction forte : la transition écologique n'est pas un fardeau, c'est une opportunité économique caractérisée par trois principaux bénéfices.

D'abord, elle permet de réduire les coûts. En analysant précisément ses consommations d'énergie, d'eau, de matière et ses déchets, une PME peut dégager en moyenne 50 000 à 60 000 euros de gains récurrents annuels. L’économie circulaire ouvre aussi des voies innovantes pour réduire le coût des intrants tout en créant de la valeur.

Ensuite, elle permet de réduire les risques. Les entreprises font face à des chocs de plus en plus fréquents : sécheresses, épisodes climatiques violents, tensions géopolitiques qui multiplient le prix des matières premières. Se sourcer localement, électrifier ses processus, anticiper ces risques deviennent ainsi des éléments de robustesse économique et d'avantage concurrentiel.

Enfin, elle ouvre de nouvelles sources de revenus. Les grands donneurs d'ordre comme la SNCF intègrent désormais jusqu'à 25 % de critères RSE dans leurs appels d'offres. Les PME qui anticipent ces exigences gagnent ces marchés. Celles qui innovent créent de nouvelles marges tout en réduisant leur empreinte.

3 300 dirigeants qui ont choisi d'avancer

Le collectif du Coq Vert, que nous avons créé il y a cinq ans avec l'ADEME, rassemble aujourd'hui 3 300 dirigeants de PME et d'ETI. Ce n’est pas un label, mais une communauté où débutants et avancés s’entraident.Cette énergie collective, nous la voyons chaque jour. À chaque événement, nous retrouvons des dirigeants positifs, embarqués, fiers de ce qu'ils construisent. Dans des périodes économiques difficiles, cette dynamique remobilise les équipes et stimule la créativité, devenant même un argument de recrutement.

Et ce que nous observons sur le terrain confirme notre conviction : les entreprises qui se sont lancées tôt réussissent mieux. Non seulement leur modèle est plus robuste, mais elles cultivent aussi un état d'esprit : mouvement, anticipation, innovation raisonnée. Elles remportent les marchés exigeants, testent de nouvelles technologies, repensent leur proposition de valeur. Certaines dépassent même la réglementation et militent pour la faire évoluer.

L'incertitude ne fait pas reculer ceux qui ont déjà commencé

Chez Bpifrance, nous accompagnons cette dynamique à travers des diagnostics subventionnés, des financements adaptés, des accélérateurs sectoriels. Notre rôle est de faciliter, de permettre à chaque dirigeant de garder le momentum : avancer étape par étape, construire une dynamique qui s'autoalimente. Prévenir coûtera toujours moins cher que guérir.

Alors, oui, l'incertitude politique freine les investissements. Oui, le prix de l'électricité par rapport à celui du gaz reste un obstacle. Mais sur le terrain, nous rencontrons chaque jour des dirigeants positifs, énergiques, embarqués. Cette énergie existe. Il ne s'agit plus de la chercher, mais de l'amplifier. Les transformations nécessaires d'ici 2030 se construisent maintenant, dans ces entreprises qui ont décidé d'avancer.

