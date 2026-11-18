Premier poste du bilan carbone de la filière, la bouteille de champagne a déjà perdu un tiers de son poids en un siècle. Moët Hennessy et le verrier Verallia veulent désormais l'alléger de 30 à 50 %. Mais entre la pression du vin, les cadences des lignes et l'imaginaire du luxe, retirer du verre n'a rien d'une simple affaire de balance.

Dans la longue histoire viticole de la Champagne, le XVIIIe siècle a représenté un tournant particulier. Jusqu'alors proscrit, le transport du vin de Champagne en bouteille est autorisé par ordonnance royale en 1728. Dès l'année suivante, Nicolas Ruinart fonde la toute première Maison de champagne du monde. S'ensuit l'installation de différentes verreries stratégiquement positionnées près de voies d'eau pour faciliter l'approvisionnement en sable, matériau indispensable à la fabrication du verre.

Car l'histoire du précieux nectar champenois s'est toujours conjuguée avec celle de son contenant. Plus d'un siècle après la fondation de la Maison Ruinart, les flacons très pansus représentés dans plusieurs tableaux dès les années 1730 vont céder leur place à la bouteille de champagne moderne avec ses 75cl de contenance. Le modèle le plus utilisé étant la célèbre Champenoise.

Trois siècles après l'ordonnance de 1728, la bouteille reste indissociable du champagne mais l'échelle n'est évidemment plus la même. En 2025, le vignoble champenois a expédié 266 millions de bouteilles, dont 152 millions à l'export. Des chiffres qui traduisent nécessairement un impact environnemental significatif que ne peut ignorer une filière très sensible à l'enjeu climatique et qui s'est à ce titre engagée à réduire ses émissions de CO 2 de 75 % d'ici 2050.

Carbone : quand la bouteille pèse autant que la vigne

En 2003, accompagnée par Jean-Marc Jancovici, la Champagne a d'ailleurs été la première région viticole à réaliser son bilan carbone. « C'est à ce moment-là que nous avons pu identifier que, contrairement à ce que nous pensions, notre cœur de métier, c'est-à-dire la culture de la vigne, était loin d'être notre seul sujet » raconte Pierre Naviaux, responsable du service développement durable au sein du Comité Champagne. Vingt ans plus tard, le constat demeure : la bouteille, sur l'ensemble de son cycle de vie, représente à elle seule près d'un quart des émissions de carbone de la filière… soit autant que la viticulture.

Pour autant, d'importants progrès ont été réalisés en particulier grâce à un enjeu clé : l'allègement du poids de la bouteille. En 2011, la bouteille de 835 grammes (à vide) est devenue le nouveau standard champenois, à la place de celle de 900 grammes. Selon le Comité, cette réduction de 7 % du poids de la bouteille a évité environ 17 000 tonnes de CO 2 , dont 11 000 sur la fabrication du verre et 6 000 sur le transport. Combiné à la hausse de l'utilisation du verre recyclé, c'est ce qui a permis à la filière de réduire d'un tiers l'impact de la fabrication des bouteilles depuis 2003 et donc d'atteindre son objectif intermédiaire de -25 % en 2025.

Une bouteille pas comme les autres

La prochaine marche consiste à réduire le poids de la bouteille standard à 800 grammes. Si cette bouteille allégée peut déjà être trouvée sur le marché, elle n'est pas encore validée par l'interprofession. Le Comité Champagne a lancé fin 2024 une évaluation collective qui devrait rendre ses conclusions fin 2027. La raison tient à la nature particulière de l'objet. « La bouteille de champagne n'est pas une simple bouteille, c'est une bouteille-outil » explique Stéphanie Moucadel, responsable projet qualité des fournitures d'embouteillage au Comité Champagne, rappelant notamment que la fermentation se fait dans la bouteille, que celle-ci est sous pression et qu'elle fait l'objet de nombreuses manipulations sur lesquelles sa solidité doit être éprouvée.

L'objectif n'est toutefois pas un poids, mais « une résistance minimale, testée sur un cycle de vie complet et dans des conditions de production très diverses, des lignes manuelles aux chaînes à haute cadence ». Stéphanie Moucadel raconte d'ailleurs qu'il est arrivé, lors d'essais comparatifs, que ce soit la bouteille la plus lourde qui ne résiste pas. Car c'est bien la répartition du verre qui fait la solidité et non sa masse. Si une bouteille moins lourde n'est pas plus lourde, peut-on dès lors imaginer baisser son poids en-deçà de 800 grammes ?

Moët Hennessy et Verallia partent à la recherche de la « bouteille de champagne de demain »

C'est toute l'ambition de Moët Hennessy, qui réunit notamment les maisons Ruinart, Moët & Chandon, Dom Pérignon ou encore Veuve Clicquot, et de Verallia, premier producteur européen d'emballages en verre pour l'alimentaire et les boissons. En septembre, les deux acteurs ont annoncé un partenariat de recherche visant à réduire de 30 à 50 % le poids des bouteilles, grâce à des technologies de renforcement du verre et à de nouveaux procédés.

Patrice Baraud, directeur du développement des nouveaux produits et de la R&D packaging des Maisons de Champagne de Moët Hennessy, reconnaît qu'il s'agit d'objectifs de recherche ambitieux et qui passeront nécessairement par « des innovations de rupture ». Le programme doit d'ailleurs s'étaler sur au moins une décennie. Un temps long qui reflète le fait que « le verre est une industrie lourde où les changements ne s'opèrent pas si facilement ».

Si le Champagne représente un défi technologique majeur en raison de la pression exercée sur les bouteilles, les recherches menées par Moët Hennessy et Verallia dépassent ce seul univers. Elles concernent également les vins tranquilles et les spiritueux, avec l’ambition de développer des solutions verrières adaptées aux exigences de chaque catégorie. Le partenariat associe ainsi l’expertise industrielle et verrière de Verallia à la connaissance des usages, des produits et des contraintes de conditionnement des Maisons de Moët Hennessy.

Concernant le conditionnement du champagne, Moët Hennessy insiste par ailleurs sur le fait que ce qui est avant tout recherché, ce n'est pas simplement le titre de « bouteille la plus légère du monde » mais un point d'équilibre entre acceptabilité pour le consommateur, viabilité industrielle et gain environnemental.

L'idée reçue du poids comme facteur de robustesse

Car l'obstacle peut aussi être culturel. « Il y a une idée reçue persistante bien connue dans le luxe selon laquelle plus un objet est lourd, plus il serait robuste et prestigieux » observe Patrice Baraud, qui parie sur l'évolution des générations futures, pour lesquelles un fond de bouteille très épais pourrait évoquer le superflu plus que le prestige. Le Comité Champagne a lui aussi étudié la question auprès des consommateurs avec un éco-organisme de la filière vin. « Le poids n'est jamais ressorti comme un facteur discriminant, relate Pierre Naviaux. La couleur, le nom, la forme comptent beaucoup plus ». Il faut dire qu'une fois une bouteille remplie, celle-ci pèse environ 1,6 kilo : 200 grammes de verre en moins se remarquent de fait beaucoup moins qu'à vide.

Reste à savoir jusqu'où la bouteille pourra maigrir. En un peu plus d'un siècle, elle est passée d'environ 1,2 kilo à 800 grammes, en grande partie grâce aux progrès des verriers dans la maîtrise des moules, des températures et de la répartition du verre. « Si vous avez une bouteille d'un kilo deux avec un centimètre de verre en haut et un millimètre en bas, elle a beau faire 1,2 kilo, elle est fragile. Mieux vaut une bouteille qui fasse quatre millimètres sur toute sa hauteur », illustre Patrice Baraud.

La prochaine étape passera par la simulation : avec Verallia, Moët Hennessy travaille sur des simulations numériques pour accélérer des phases de test qui prennent aujourd'hui des années. Mais le rythme restera celui d'une industrie lourde et d'un objet chargé d'histoire. « Toute l'industrie se mettra en mouvement et cela prendra probablement des années, voire des décennies pour les objectifs les plus ambitieux, mais tout ce que nous entreprenons aujourd'hui, c'est du temps gagné sur demain » conclut Patrice Baraud.