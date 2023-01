Article partenaire

L’Union des marques publie le guide : « La représentation des comportements éco-responsables en communication » pour permettre aux marques de mobiliser leurs publics face à l’urgence environnementale, disponible en open source.

L’urgence environnementale est omniprésente dans nos vies. L’été et l’automne 2022 en ont fait la démonstration. Or, comment mobiliser en profondeur pour le plus grand défi de notre siècle ? Un des leviers d’actions consiste en la promotion de comportements de consommation et d’usage plus responsables au quotidien dont la publicité et la communication sont un des canaux majeurs. Afin d’accompagner les marques dans cette démarche, l’Union des marques publie un nouveau guide dont l’objet de favoriser une représentation des comportements éco-responsables en communication, disponible en open source.

Faire du récit l’inspiration et le moteur du passage à l’action

Par sa diffusion à un large public et sa capacité à représenter des scènes de vie dans lesquelles chacun s’identifie, la communication peut contribuer à développer les attitudes éco-responsables. En les mettant en scène, tout en s’appuyant sur la créativité et l’humour qui font ses forces, elle donne à ces comportements une normalité désirable.

Pour intégrer ces nouvelles attitudes de façon fluide, tout en préservant l’efficacité de la communication, il est nécessaire de faire évoluer les briefs et les mises en scènes. Les équipes communication, tant en agence que chez l’annonceur, doivent ainsi réinventer leur langage.

Un guide concret enrichi d’exemples concrets, disponible en open source

Animé par la volonté d’offrir un outil concret et des bonnes pratiques déployables immédiatement, l’Union des marques propose un guide qui mêle des apports théoriques, des points de vue d’experts reconnus et des exemples de campagnes de signataires de FAIRe, le programme de communication responsable de l’Union des marques.

Ainsi Gildas Bonnel, président de Sidièse et de la commission RSE de l’AACC, Olivier Goulet, président fondateur de Iligo, Irène Grenet, autrice de La Publicité dans le monde nouveau et Valérie Martin, cheffe du service mobilisation citoyenne et médias de l’Ademe y apportent leur éclairage.

Des exemples tirés de campagnes plurimédias de Bouygues Télécoms, Orange, Pierre Fabre, Henkel, la MAIF ou encore Yves Rocher illustrent parfaitement la possibilité de faire cohabiter efficacité et responsabilité.

