Article partenaire

Mode, design, beauté, joaillerie, tourisme, mobilité, gastronomie… Du 2 au 4 juin l'agence 1.618 vous donne rendez-vous au Carreau du Temple pour son salon lifestyle : « Les Nouveaux Luxes ».

Depuis 2009, l’agence 1.618 Paris fédère un réseau international de marques, d’entrepreneurs, de visionnaires et de créatifs qui redéfinissent le luxe de demain et s’engagent dans un nouvel art de vivre, responsable et durable. 1.618 Paris met en lumière ces entreprises pionnières au travers d’événements uniques, d’un magazine online, d’un guide digital de référence et d’un e-shop.

Entourée d’un comité d’experts en développement durable, 1.618 Paris sélectionne et révèle les marques et services responsables, innovants, disruptifs et inspirants qui incarnent le nouveau luxe. Qu’elles soient des « native brands » ou « marques de luxe historiques », elles sont éthiques, engagées, sincères et transparentes sur leurs démarches, plus en phase avec leur temps.

Un évènement à la frontière de l’exposition et du salon

Depuis 2009, 1.618 créé un évènement international au cœur de paris, où se rassemblent marques, entrepreneurs visionnaires, initiatives, artistes... Qui se mobilisent pour un monde meilleur et participent à définir le nouveau luxe de notre époque. À la frontière de l’exposition et du salon, « l’événement 1.618 » est un lieu de rencontres, d’inspirations, d’expériences et de prises de conscience mettant en lumière les acteurs les plus innovants et responsables, issus du design, de la mode, de la beauté, de la joaillerie, de la gastronomie et de la mobilité.

Qu’il s’agisse de marques, de matières premières ou de services, toutes les initiatives sont soumises à la validation d’un comité d’experts en développement durable indépendants. À l’ère du greenwashing, créant une méfiance légitime des consommateurs, cette démarche garantit à 1.618 sérieux et probité. Ce nouvel opus s’intitule « les nouveaux luxes » car il offre une réflexion sur les valeurs fondamentales du luxe comme art de vivre conscient : préservation, transmission, savoir-faire, créativité, innovation, sincérité.

Programme

2 juin : Journée exclusivement ouverte aux médias et aux professionnels

: Journée exclusivement ouverte aux médias et aux professionnels 3 et 4 juin : Journées ouvertes au public et aux professionnels

Sur 1 800 m², l’événement 1.618 mêle contenus pédagogiques, expositions artistiques, et solutions concrètes portées par des entreprises internationales engagées.

Le salon lifestyle : les belles alternatives de l’art de vivre

Le salon lifestyle propose une sélection d’entreprises françaises et étrangères issues de tous les domaines de l’art de vivre : design, mobilité, gastronomie, mode, joaillerie, bien-être…

©Ab-solument

L’espace sourcing

L’innovation écologique dans les matières premières est un levier d’accélération du progrès pour l’industrie créative. Les entreprises de la création, au-delà de leurs propres intérêts, se doivent désormais d’être moteurs pour soutenir ou créer des filières durables bénéfiques à toutes les parties prenantes.

© SQUAMA_-BRILLANT

Exposition d’art contemporain : sensibiliser par l’art

L’événement 1.618 donne la parole à la création contemporaine. L’art interroge les consciences et incite à une réflexion sur le monde qui nous entoure. Il provoque, dérange, émeut et apporte des réponses à une société en quête de sens. La sélection des œuvres est confiée au commissaire d’exposition Coal, expert dans l’art et le développement durable. Ce rendez-vous créatif est une signature de l’événement.

Les conférences : espace d’échange et de connaissances

1.618 Paris s’appuie sur un important réseau de pionniers du luxe contemporain. Pendant les trois jours de l’événement, l’auditorium se transforme en espace d’échange et de connaissances pour le public : conférences, projections de films documentaires, débats… Tout est fait pour créer les conditions nécessaires à la prise de conscience ! La programmation a la volonté de créer des synergies, de partager des points de vue et des expériences et de donner naissance à des actions.

A noter : la journée du 2 juin est une journée avant-première presse et VIP

Plus d'infos

Billetterie