Rendez-vous le 19 octobre 2023 à l'Hôtel de Ville de Paris pour la première édition dune formule repensée autour de l'innovation à impact pour les acteurs de l'innovation.

Le Rendez-vous des acteurs de l'innovation

Après 8 éditions du Hacking de l'Hotêl de Ville, la Ville a souhaité une transformation de l'évènement qui dévoile une programmation inédite autour des enjeux de l'innovation à impact. Porteurs de projet, entrepreneurs, grands groupes, experts, organisme d'appui, institutions, décideurs de la Ville et investisseurs auront l'occasion de se réunir dans ce lieu emblématique de la capitale pour partager leurs expériences.

A l'aube de ses 10 ans, cet évènement co-organisé par la Ville de Paris et Paris&Co développera sa mission de soutien aux projets et entreprises à impact avec une emphase sur les rencontres entre tous les acteurs de l'écosystème, notamment dans le but de répondre aux enjeux de la commande publique.

Construire un avenir plus innovant et responsable

Programme

1 journée pour rencontrer le meilleur des acteurs de l'innovation

Près de 1000 porteurs de projets et entrepreneurs participeront à plus de 4000 rendez-vous d'affaires préqualifiés entre eux et avec l'ensemble des acteurs présents lors de cette journée pour maximiser leurs chances de développer leurs activités.

1 journée pour décrypter les grandes tendances et les principaux défis de l'innovation

Des tables rondes pour découvrir les défis d'innovation sur les principaux secteurs : urbanisme, mobilité, logistique, santé, innovation sociale, industries culturelles et créatives, service public…

Des sessions réflexives autour des enjeux d'innovation aux côtés des partenaires de l'évènement

1 journée pour découvrir les solutions innovantes utiles et positives à suivre en 2023

Un espace de démonstration mettra en avant une vingtaine de solutions qui ouvrent la voie à la transition écologique et sociale dans nos villes.

Cette journée sera une occasion unique de connecter de l'innovation, d'échanger des idées novatrices et de construire ensemble un avenir durable. Nous vous invitons à réserver la date du 19 octobre dans vos agendas et à vous joindre à nous pour cette journée inoubliable au cœur de la capitale.

Détails de l'évènement et accréditation