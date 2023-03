Après une troisième édition « Statement » sur les esthétiques de l'engagement, NONFICTION poursuit son travail de prospective en signant son quatrième numéro.

« Then the charm is firm and good »

Tiré du chant des sorcières de Macbeth de William Shakespeare, NONFICTION 04 - « Then the charm is firm and good » est une exposition imprimée réunissant le travail de 93 jeunes artistes internationaux qui explorent les imaginaires de l’occulte, la sorcellerie, le fantastique, le chamanisme, le sacré, le rêve, le mysticisme, bref qui questionnent la frontière entre le normal et l'étrange, le strict et le bizarre, et de manière plus générale qui interrogent le réel.

© Jenkin Van Zyl

Les esthétiques de l'engagement

La magie, ce langage de ce qui reste faille et opère quand on s’autorise à y croire, fait face avec puissance à la réalité contemporaine, terne et anxiogène. Vous croiserez des œuvres chamanes qui dialoguent avec les autres mondes, des sorcières qui hantent le deuil d’un Moyen Âge pré-capitaliste, vous plongerez de l’autre côté du miroir à la recherche de vos rêves jusqu’aux confins de vos cauchemars et de ce que la peur vous demande d’affronter. Les titres des chapitres de cette édition reprennent ceux d’ouvrages phares de 4 auteures qui ont chacune exploré à leur façon la question de la magie. Cette exposition leur est dédiée, ainsi qu'à toutes les sorcières brûlées par nos certitudes.

© Tanja Nis-Hansen

À propos de l’ouvrage

NONFICTION est une édition annuelle au travers de laquelle sont identifiés les esthétiques, les sujets et les dispositifs artistiques de l’époque. Outil de travail pour tous les professionnels de l’image, à mi-chemin entre l’étude curatoriale et la veille créative, le livre prend le parti pris d’un exposé dépouillé invoquant des textes intemporels pour laisser place à l’image et aux imaginaires.

© Adam Horvath

NONFICTION est une prospective artistique éditée une fois par an qui se donne à chaque édition une ligne directrice d’étude, mais reste animée par une problématique générale : « comment les jeunes artistes diffusent par des propositions conceptuelles et esthétiques les imaginaires critiques d’une époque. Sont-ils parfois à l’avant-garde d’un monde futur en pleine écriture ? »

Projet engagé dans la transformation des imaginaires, l'ouvrage est également respectueux de l'environnement. Imprimé sur papier FSC en partenariat avec les papiers Fedrigoni France, (impact carbone est compensé 5 fois par la plantation d'arbres en France.)

NONFICTION ISSUE 04 est disponible à la vente en ligne.