Trouver un job qui a du sens à l’IMPACT JOB FAIR !

IMPACT JOB FAIR : Le Salon du recrutement à impact par ChangeNOW est de retour le jeudi 12 octobre 2023.

Passez à l'action et mettez la transition écologique au cœur de votre carrière professionnelle.

L’IMPACT JOB FAIR organisée par ChangeNOW, réunit des entreprises engagées pour un monde plus durable et vise à sensibiliser et orienter les talents vers les métiers de l’impact.

Au programme de ce nouveau rendez-vous de l'impact :

Plus de 600 offres d’emploi à impact ouvertes sur tous les métiers (CDI, CDD, VIE, stage, alternance, freelance, service civique)

3000 candidats qualifiés, étudiants et professionnels de tous métiers et de tous niveaux d’expérience

Les meilleurs organismes de formation, associations, acteurs de l’écosystème seront là pour vous aider à construire votre carrière en ligne avec vos valeurs.

Reverse pitch recruteurs : on échange les rôles, les entreprises pitcheront pour vous convaincre de les rejoindre !

Des conférences inspirantes, la touche spéciale ChangeNOW!

Inscriptions gratuites

Le média L’ADN est partenaire de Job Impact Fair

Béatrice Sutter, Directrice de la rédaction de L'ADN, interviendra lors de la table-ronde : « 1001 façons de s'engager en tant que salarié ».