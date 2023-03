Article partenaire

Le Hello Tomorrow Global Summit, sommet international de la Deep Tech, qui célèbre et accélère l'innovation technologique, se tiendra les 9 et 10 mars 2023 au Centquatre Paris.

Le Hello Tomorrow Global Summit, salon annuel dédié à Deep Tech, prend ses quartiers au Centquatre à Paris les 9 et 10 mars 2023. Au programme ? Partage d'idées et informations sur les dernières avancées technologiques. « Nous croyons que même si la technologie ne nous épargnera pas la nécessité de changer nos habitudes, elle peut apporter des solutions à certains des plus grands problèmes de notre siècle, à commencer par le changement climatique. » Arnaud de la Tour – PDG de Hello Tomorrow

Deep Tech Days

Événement de clôture des Deep Tech Days, Le Hello Tomorrow Global Summit réunit chaque année des porteurs de projets prometteurs dans toutes les industries : de la biologie synthétique à la physique quantique en passant par la capture du carbone. Grâce à un environnement unique, l'événement favorise la collaboration entre les leaders de l'industrie, les investisseurs, les startups, les chercheurs et les experts de l'écosystème des technologies émergentes du monde entier.

Bienvenue dans l'épicentre de la deep tech

Fondé en 2013, Le Hello Tomorrow Global Summit, réuni chaque année des centaines d'entrepreneurs, d'experts et d’ingénieurs venant de plus de 115 pays. Au programme ? Des débats, des sessions de mentorat, des ateliers et des conférences qui aborderont des sujets tels que l'intelligence artificielle, le transport durable, l'impression 3D, les matériaux avancés, la gestion des risques, le développement durable où encore la responsabilité sociale des entreprises. Haut lieu de la deep tech, le Hello Tomorrow Global Summit est aussi l'occasion de rencontrer les startups, entreprises, universités et incubateurs qui prépare le monde d'après.

Les événements phares : Hello Tomorrow Investor Day, Financing The Future et Global Summit.

« Nous pouvons atteindre un monde où l'atténuation du changement climatique n'est pas un rêve. Où de précieux écosystèmes ont été préservés. Où chaque être humain sur cette planète a accès à des soins de santé abordables, transparents et personnalisés et à une alimentation nutritive et durable. Où les citadins respirent un air pur et où nos industries sont sûres, intelligentes, régénératrices et locales. Nous ne vivons pas actuellement dans ce monde, mais nous connaissons beaucoup de gens qui sont prêts à le construire. Êtes-vous l'un d'entre eux ? »

Hello Tomorrow, via des services sur mesure, accompagne les entreprises à décrypter les tendances induites par les technologiques émergentes, et ainsi identifier leurs futurs partenariats et opportunités de croissance, et à créer de nouveaux business pour les saisir. Hello Tomorrow compte parmi ses clients des directions générales, stratégiques, innovation et R&D de grands groupes tels que L’Oréal, Bayer et Orano.

