Retour du Fundtruck pour une 9ème édition

Retour du Fundtruck pour une 9e édition : l'événement itinérant qui réinvente le concours de startups.

Le Fundtruck est une compétition de startups pendant laquelle des entrepreneurs pitchent leur projet à bord d’un truck pour convaincre des investisseurs de les financer. En 2023, le Fundtruck reprend la route pour sa 9ème édition et commencera son voyage en région Centre-Val de Loire, du 9 au 11 mai, avant de se rendre en Île-de-France et en Belgique.

Le concept : casser les codes de l’investissement

Cet événement itinérant est une initiative de la plateforme d’investissement participatif Sowefund. Il vise à soutenir les startups les plus prometteuses de France et de Belgique en leur donnant l'opportunité de rencontrer des investisseurs, et à démocratiser l’écosystème de l’entrepreneuriat en cassant les codes. Depuis sa création en 2015, il s’est arrêté dans 2 pays, 8 régions et 200 villes. Au total, 430 startups ont pitché devant 1 250 jurés ; investisseurs, incubateurs et professionnels de l'écosystème.

Déroulement du concours

Pour participer au concours, les entrepreneurs doivent remplir le dossier de candidature en ligne, détaillant leur projet et leurs besoins en financement. Après étude de leur dossier par l’équipe analyse de Sowefund, ils pourront être retenus pour tenter de gagner 100 000 € d’affichage média offerts par Mediatransports, partenaire de l’événement !

Différentes étapes rythment le Fundtruck : les étapes locales, les finales régionales et la Grande Finale nationale qui se tient à l’automne, à Paris, et rassemblera les finalistes de chaque région.

Première étape : direction la région Centre-Val de Loire

Le Fundtruck entamera son tour de France en Centre-Val de Loire les 9, 10 et 11 mai, dans le cadre des Human Tech Days :

Le 9 mai à Tours le matin et à Châteauroux l’après-midi

Le 10 mai à Bourges le matin et à Contres l’après-midi

Le 11 mai à Chartres le matin et à Orléans l’après-midi, où se tiendra aussi en fin de journée la finale régionale!

Les startups qui souhaitent participer à cette première étape sont invitées à candidater du 20 mars au 28 avril. Le Fundtruck se rendra ensuite en Île-de-France mi-juin puis en Belgique les 29 et 30 juin, avant une pause estivale méritée ! De nouvelles dates seront annoncées prochainement pour l’automne.

L’appel à candidature est d’ores et déjà ouvert et disponible : C'est par ici