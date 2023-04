Article partenaire

L’équipe de l’Écologie Culturelle a le plaisir de vous inviter à son prochain grand évènement: « De nos racines à nos engagements : habitons ensemble l'Écologie ! », le mardi 11 Avril 2023 de 19H à 20H30 à l’Académie du Climat.

Sensations et réflexions

Une expérience originale, où les sensations seront aussi importantes que les réflexions. Rencontres, guitare et chant, Piano-Lumière, dégustation et lectures alimenteront un dialogue autour du thème des territoires, ciment des transitions culturelles à mener pour habiter le monde de manière durable et désirable.

Invité.e.s:

Fatima Ouassak, autrice de « Pour une Écologie Pirate » (2023) où elle dessine une écologie ancrée dans les quartiers populaires.

Gaël Faure, auteur, compositeur et interprète: « On me dit que mes chansons évoquent la nature, le voyage, le souvenir, l’amour et les questions existentielles…Je réponds OK. »

Géraldine Pellé, géographe et créatrice d’Itinéraires de Goûts. Elle interrogera en compagnie de l'acteur Bruno Putzulu notre rapport au chocolat: son goût, son histoire, ses territoires et ses enjeux.

La soirée sera ponctuée de moments musicaux, visuels et gustatifs en compagnie de Patrick Scheyder, Ariane Ahmadi, Nicolas Escach et Emma Varichon et Justine Séne du Collectif Minuit 12 !

Partenaires de l'évènement : L'Académie du Climat, L'ADN, Youth We Can-Convergences, l'ADEME, Vert le média, le Magazine Pioche !, l'Institut de l'Engagement, Sparknews, le Festival Atmosphères, We Demain et le Festival Bioviv'Art.