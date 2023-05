L'ESP lance la première édition de Com’ for Climate

Com’ for Climate : 1200 étudiants de l’École Supérieure de Publicité mettent leur expertise au service de la transition écologique.

Consciente de l’urgence climatique, l’École Supérieure de Publicité lance cette année la première édition de Com’ for Climate, un projet pédagogique ambitieux mobilisant plus de 1 200 futurs professionnels de la communication au service de la transition écologique. Ce projet s’inscrit dans un plan de transformation plus profond ; depuis deux ans, l’ESP opère sa propre transition écologique avec la mise en place de diverses actions.

Com For Climate : un événement catalyseur mobilisant les talents autour de la RSE

Fondée en 1927, l’École Supérieure de Publicité (ESP) tient sa longévité et sa renommée à sa capacité à réinterroger régulièrement les codes, anticiper les évolutions des métiers et se renouveler chaque année pour répondre aux grands enjeux du monde contemporain, telle que la crise écologique que nous traversons. Pour embrasser cette nouvelle donne, elle lance la première édition de Com’ for Climate : du 12 au 23 juin prochain, 1200 étudiants de l’ESP Paris (de 3e, 4e et 5e année) mettront la communication au service de la transition écologique.

Répartis en mini « agences » de communication, ils devront répondre à des problématiques RSE, portées par France Nature Environnement, Veolia, NOUS Anti-Gaspi, France Énergie Éolienne, Label Emmaüs, EDF, La Belle Forêt, Brico Dépôt et Numeum. Ils travailleront également sur 3 catégories libres : Activisme, Spot publicitaire ou campagne d’affichage & Format libre

Les futurs professionnels de la communication auront deux semaines pour travailler sur des actions de sensibilisation, de notoriété ou encore de marque employeur. Cet exercice représente une opportunité concrète de construire une recommandation de niveau professionnel, tout en étant accompagné par des coachs, experts de la communication et du marketing. À l’issue des dix jours de compétition, les équipes finalistes présenteront leurs recommandations sous format vidéo devant les annonceurs lors d’une grande cérémonie de remise de Prix, au Grand Rex à Paris. Les livrables les plus innovants et percutants seront récompensés par un jury d’experts.

Une communauté de partenaires engagés pour transmettre leur expertise

Ce projet bénéficie du soutien de deux partenaires, Saatchi & Saatchi et Hopscotch, toutes deux labellisées RSE Agence Active par l’AACC. Représentantes du secteur de la publicité lors de la Convention des Entreprises pour le Climat, elles tentent de contribuer à le transformer et le responsabiliser pour faire émerger de nouvelles pratiques. En plus de recommander des annonceurs porteurs de briefs en lien avec le climat et la RSE, elles feront partie des membres du jury final, et contribueront à la programmation des masterclasses animées entre autres par Yannick Servant, Cofondateur de la Convention des Entreprises pour le Climat, ou Yasmina Auburtin, Consultante Éditorial à impact chez Imagine 2050.

Au-delà de l’ambition pédagogique de ce projet, la volonté partagée de l’ESP et de ses partenaires est aussi d’attirer et fédérer des talents : des professionnels de la communication et du marketing, capables de s’emparer de ces sujets et transmettre leur expertise pour former des communicants responsables.

