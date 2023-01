La Cité Fertile relance son appel à projets pour organiser 12 grands week-ends autour des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Pour la quatrième année, la Cité Fertile relance son appel à projets et met à disposition ses espaces pour un week-end au profit d’associations, collectifs, fondations ou entreprises engagés dans l’E.E.*S.S. (*Environnementale). En 2023, le tiers-lieu pantinois met à nouveau ses 8500m2 d’espaces événementiels à disposition de ceux & celles qui apportent des solutions pour une transition écologique et sociale durable.

© Adrien Roux

Sensibiliser aux enjeux de la ville durable

Cet appel à projets a pour objectif de sensibiliser tous les publics aux enjeux de la ville durable et des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, les comprendre, s’en saisir et les rendre concrets au quotidien. La Cité Fertile renouvelle ainsi son engagement pour une action pédagogique autour des O.D.D., en proposant aux actrices et aux acteurs engagés d’intégrer sa programmation événementielle 2023.

Les 12 objectifs de Développement Durable des Nations Unies

Calendrier

L’ADN sera membre du jury de sélection des lauréats.

La Cité Fertile : 1 hectare pour la vie durable

Parmi l'un des plus grands tiers-lieux d’Île-de-France, la Cité Fertile met en réseau, accueille et fait la promotion de toutes celles et ceux qui s’engagent pour la transition écologique et sociale.

Installé sur 1 hectare d’ancien site ferroviaire de la SNCF, dans un Quartier Politique de la Ville, ce lieu de vie expérimente depuis 2018 des manières de vivre, de travailler, de produire et de consommer autrement en ville.

Télécharger l'appel à projet