Pour sa 14ème édition, le Festival des Arcs invitait à ne pas regarder en arrière mais plutôt devant nous, loin, très loin devant et même très haut ! Pari réussi.

En tant qu'événement culturel majeur, le festival du film des Arcs vise à développer la diversité de l'industrie cinématographique européenne et à présenter les nombreux talents que notre continent a à offrir. Au programme ? Une sélection et des rendez-vous qui invitent à lever le regard pour mieux voir ce monde qui semble marcher sur la tête.

Ce qu’il faut retenir de cette 14ème édition

La 14ème édition des Arcs Film Festival a rencontré cette année encore un grand succès, tant auprès du grand public, venu nombreux aux séances, qu’auprès des professionnels et talents accrédités ayant pris part à la programmation et aux deux événements phare du Festival : l’Industry Village et le Sommet des Arcs.

Une nuit au refuge avec L'ADN

Dans la continuité de la démarche écoresponsable lancée depuis plusieurs éditions déjà, le Festival a franchi un nouveau cap afin de fortifier ses actions en faveur des enjeux climatiques actuels et pour réduire son impact environnemental. L’ensemble des réflexions engagées depuis plusieurs années s’accompagnent désormais de mises en œuvre concrètes.

Cette 14ème édition a été l’occasion de faire le point sur la Green Charter for Film Festivals, initiée aux Arcs en 2019 mais aussi de lancer une expérience inédite en partenariat avec L'ADN : réunir une dizaine de professionnels du cinéma, activistes de l’écologie et journalistes pour une randonnée en raquettes suivie d’une nuit en refuge sur le thème : « Cinéma 2030, vers un changement de paradigme : réinventer un cinéma résilient, désirable et sobre. »

Alexandre Kouchner, journaliste (L’ADN Le Shift) et Camille Etienne, activiste

Une expérience fructueuse puisque, faisant suite aux débats et réflexions, les participants en sont revenus avec l’annonce de la création du « Collectif 5 % » en référence aux 5 % de réduction annuelle d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour respecter l’Accord de Paris.

Retrouvez l'expérience de cette nuit en chalet et la présentation de la création du collectif, en podcast.