La date se rapproche et vous n’avez toujours pas d’idée cadeau ? Ananas Gifts lance un nouveau service pour trouver le cadeau « idéal » grâce à l'intelligence artificielle.

Toi aussi tu galères pour trouver des cadeaux sympas ? Noëls, anniversaires, et autres enterrements de vie de garçon... trouver un cadeau est toujours une épreuve et peu importe à qui on doit le faire. Avec Ananas Gifts, trouver facilement et rapidement un cadeau grâce à l'IA.

L'IA pour trouver LE cadeau qui fait plaisir

Scroller des dizaines de pages web après avoir tapé « idées cadeaux sympas » dans un moteur de recherche on sait faire. Parcourir les boutiques à la recherche du cadeau original on sait aussi faire. Et pourtant, force est de constater, que globalement on tombe toujours sur les mêmes idées et qu'on y perd un temps précieux. Alors pour trouver un cadeau original, personnalisé et sans y passer des heures découvrez Ananas Gifts.

Comment ça marche ? Grâce à l'intelligence artificielle, Ananas permet de personnaliser vos recherches en fonction des préférences de celui ou celle à qui vous voulez faire plaisir mais aussi en fonction de votre budget.

Une communauté de marques engagées

Et pour allier plaisir et responsabilité Ananas a choisi de s'entourer d'une communauté de marques engagées. Françaises et italiennes, chacune d'entre elles a été sélectionnée pour son engagement en faveur de l'environnement et sa gamme de produits écologiques et responsables de haute qualité. Pourquoi ce choix ? Qu'elles soient françaises et italiennes, Ananas souhaite mettre en valeur les talents locaux en offrant des cadeaux uniques et authentiques qui reflètent la culture et l'artisanat de ces deux pays.

Ananas en bref

À l'origine d'Ananas : une rencontre entre la France et l'Italie, une discussion entre amis et un même constat : il est très difficile de trouver un bon cadeau, à un prix abordable sans qu'il vienne de l'autre bout du monde. Lancé, il y a une semaine par Simone Lazier et Giovanni Esposito et Quentin d'Everlange, Ananas propose un catalogue de 300 produits.