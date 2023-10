Sortie de l'album de Batz « Red Gold Rush »

Partenaire de l'ADN

L'album de Batz « Red Gold Rush » est disponible !

« Red Gold Rush » rassemble Charlotte Savary, chanteuse de Wax tailor (avec lequel elle a déjà signé un disque d’or et un disque d’argent), Franck Marchal (claviers /machines) et Sébastien Moreau (Guitares).

Se laisser partir

Franck et Sébastien se rencontrent il y a quelques années et s’accordent sur plusieurs convictions communes : Rien ne vaut les synthés vintages. Composer, se sentir libre d’aller sur des terres encore inexplorées et s’y perdre. Toujours imaginer de nouveaux sons, les fabriquer, les tester, les polir, puis assister à la portée de leurs échos. Garder à l’esprit cette impression de plonger dans un océan sans fond. De ces idées est né leur propre dogme : « Une musique n’est vraiment réussie que lorsqu’elle laisse notre imagination créer son propre film pour l’accompagner ». La suite s’imposait : Monter Batz et se laisser partir.

Une aventure musicale

Ce qui n’aurait dû être qu’une simple collaboration de musique « à l’image » entre Franck Marchal et Sébastien Moreau, est rapidement devenu une aventure musicale à part entière. Réunis pour un projet de film il y a deux ans, Sébastien et Franck ont tout d’abord commencé à collaborer en créant des atmosphères musicales cinématographiques. Rapidement, les affinités et le projet en lui-même les fédèrent autour de la même passion pour les synthétiseurs analogiques et les sons iconoclastes. Puis, la nécessité de s’ouvrir à d’autres couleurs, les amène à inviter Charlotte Savary, bien connue du milieu électro. Elle rejoint alors le duo pour 5 titres en featuring.

L’enregistrement de l’album se fait en plusieurs étapes, entre résidences en Bretagne et sessions à Paris. Le travail dure deux ans, il en ressort un album marqué au fer de l’électro, teinté d’influences rock et pop. D’abord purement instrumental, le groupe fait le chemin vers ce qui deviendra de vraies chansons, grâce à l’apport en écriture de Charlotte. Né en studio, de la passion commune de Seb et Franck pour la musique à l’image, Batz est aujourd’hui un groupe à part entière dont le moyen d’expression en devenir est : la Scène. Groupe à géométrie variable, Batz réunit les deux membres originels et invitera de nombreux guests issus de la scène électro.

