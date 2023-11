L’AIM, un nouveau rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle

L’AIM, l’Artificial Intelligence Marseille, organisé par La Tribune et La Provence, est le premier événement qui place l’IA directement au cœur des enjeux des entreprises et des organisations.

L’ADN est partenaire de l’Artificial Intelligence Marseille qui aura lieu le 24 novembre à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Grands groupes, startups, experts internationaux, ETI, collectivités, institutions, recherche, santé, éducation… l’AIM s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui s’appuient, ou souhaitent s’appuyer, sur l’IA pour en faire un avantage stratégique, un levier d’amélioration, une nouvelle façon de travailler, dans une logique où efficacité doit se conjuguer avec décarbonation. Au centre des grands enjeux liés à l’IA, l’AIM est un carrefour mondial pensé pour les décideurs, qui souhaitent comprendre, échanger et avancer. Creuset de la transformation IA, l’AIM est un espace de rencontre entre les acteurs de l’économie en mouvement.

Deux jours de rencontre dédiés à l'Intelligence artificielle

JEUDI 23 NOVEMBRE A PARTIR DE 18H

L’IA et le secteur culturel, entre attirance et méfiance

L’intelligence artificielle va-t-elle aider, ou au contraire affaiblir, le monde de la culture ? En proposant d’industrialiser des processus créatifs, l’IA interroge d’ores et déjà fortement les acteurs de la culture. Les mouvements de grève à Hollywood, mais aussi le bras de fer sur les droits d’auteur, en sont les premiers symptômes.

VENDREDI 24 NOVEMBRE

L’Europe face à la transformation IA

Commissaire européen pour le marché intérieur et des services, ancien PDG dans les télécoms et la tech, et ancien ministre des Finances : Thierry Breton porte notamment le dossier l'AI Act, un cadre de régulation de l'IA au sein de l'Europe.

Ces secteurs qui partent en tête dans la transformation de l'IA

Services, finance, commerce, santé… Des entreprises pionnières livrent leurs retour d'expérience sur la transformation IA dans leur domaine d'activité.

Où va l’Etat avec l’IA ?

Présidente du conseil d’administration de Technicolor Creative Studios et du conseil d'administration de l'École Normale Supérieure, Anne Bouverot est aussi co-fondatrice de la Fondation Abeona "Championing Responsible AI". Elle copréside le Comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative, lancé par Matignon en septembre dernier.

Ces métiers qui se transforment déjà avec l’IA

Ressources humaines, juridique, formation… Au sein des entreprises, certains métiers et certaines fonctions sont déjà en avance dans leur façon d’intégrer l’IA. Retours d’expérience.

Les talents, épée de Damoclès du développement de l'IA

Le rapide essor de l'IA dans les entreprises crée d'ores et déjà de grandes difficultés pour trouver des spécialistes. Comment s'en sortir ? Quels sont les bons profils ? Peut-on former en interne des salariés à l'IA ?

Comment les stars de l'IA comptent conquérir le marché

Peu à peu, le marché de l’intelligence artificielle se structure, avec deux modèles qui se font aujourd'hui face : l’open source et l’écosystème fermé. Les acteurs clefs de ce secteur partagent leur vision.

Comment l'action publique se transforme avec l’IA

L’IA n’est pas l’apanage des grands acteurs de tech et des grandes entreprises. Administrations et services publics s’activent sur le terrain de l’intelligence artificielle.

Marseille/Région Sud, une terre propice pour le développement de l'IA

Focus sur la région PACA afin de détailler l'écosystème en place sur l'IA : startups locales, structures d'incubation, écoles, financements, partenariats…

L'argent, le nerf de la guerre dans la course à l'IA ?

Entre les budgets nécessaires pour les entreprises et les besoins de financement des startups, l’IA requiert une vraie logique d’investissements. Explications.

Le sport et l'IA, un monde de data

Depuis longtemps producteur de données et de mesures de performance, le monde du sport s’ouvre largement à l’intelligence artificielle, tant au niveau professionnel qu’au niveau grand public.