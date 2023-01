Article partenaire

Le 7 Février à l’Académie du Climat, l'Écologie Culturelle organise à plusieurs voix une soirée d’exploration sensible et ludique des liens entre culture, écologie, art et activisme.

Une soirée inédite pleine de surprises, avec un cocktail de performances et d’invités associant écologie et culture : activistes, musiciens, danseurs, jonglage, associations de jeunes pour le climat…

Une soirée en deux temps :

18h30 -19h15 : Apéro Youth We Can -Thème : « L'art et l'engagement écologique »

Intervenants : Samuel Valensi, enseignant à Sciences Po Paris, auteur et metteur en scène, Lauranne Germond, COAL Art et Ecologie, Nadine Fattouh, cofondatrice de ELZEART, Julie Morvant, chargée de communication au festival Terres du Son.

19h15 à 21h 15 : Soirée « L’Ecologie culturelle fait son Show. » - Thème : « Images et Mouvements »

Dans cette seconde partie l’écologie culturelle s’incarnera au travers de 8 capsules où chaque invité partagera son expérience, son engagement culturel et artistique. Au programme :

Cet événement de l’Ecologie culturelle, collectif engagé pour associer culture et écologie, est réalisé en partenariat avec l’Académie du Climat, L’ADN, Youth We Can-Convergences, l’ADEME, Vert le média, le Magazine Pioche!, l’Institut de l’Engagement, Sparknews, le Festival Atmosphères et le Festival Bioviv’Art.

Plus d'infos sur l'évènement

Pour s'inscrire c'est par ici