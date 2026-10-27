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    Tout le monde produit du contenu, qu'est-ce qui vous rend irremplaçable ?

    Par -

    Aujourd'hui, n'importe qui peut publier un post LinkedIn impeccable, une tribune bien construite ou une recommandation stratégique propre en moins de dix minutes. Le contenu est devenu abondant, rapide et interchangeable.

    Lucie Lebaz, experte en personal branding pour dirigeant, propose de passer du rôle de prestataire qui exécute à celui de leader d'opinion.

    Pour les agences de communication, dont c'était justement le métier, la question n'est plus de savoir produire mais de savoir ce qu'on apporte que personne d'autre ne peut copier. La réponse ne se trouve ni dans un outil ni dans un volume de publications. Elle tient au dirigeant lui-même : son regard, ses convictions, ses prises de position, sa façon de lire un marché et d'oser le dire.

    Entrepreneure, Lucie collabore avec des CEOs, des dirigeants, nommée parmi les 40 Femmes Forbes 2025 et intervenante TEDx, elle défend une conviction simple : la visibilité n’est pas une question d’ego, mais un véritable levier de leadership et de notoriété.

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