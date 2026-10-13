 
Abstract split image showing classical computing on the left as a dense mosaic of black squares and quantum computing on the right with dotted patterns, titled 'Computing Fields'.

Quantique : et si le calcul devenait une nouvelle forme de puissance ?

Par -
Conférence organisée en partenariat avec Big Media et Bpifrance Deeptech.
Le quantique ne relève plus seulement de la recherche ou de la prouesse technologique. Il devient un enjeu stratégique, au croisement de la puissance industrielle, de la sécurité et de l’indépendance technologique.
Alors que les États-Unis, la Chine et l’Europe développent des stratégies différentes, la France dispose d’atouts importants (recherche fondamentale, start-up deeptech…).
Mais comment transformer cette excellence en capacités industrielles durables ? Et quelle place l’Europe peut-elle réellement occuper dans cette course mondiale ?
Pour en discuter, trois voix complémentaires : François Hutin, Chief of Staff chez Quobly, David Boujo, directeur du développement Deeptech chez Bpifrance, et Sébastien Tanzilli, directeur de recherche au CNRS et coordinateur du PEPR Quantique.
Rendez-vous le 10 novembre à partir de 8h45 au 13 rue Chapon, 75003.

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