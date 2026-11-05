Petit déjeuner L'ADN Le Shift

L’ADN Le Shift c’est le collectif, le club, le think tank du média L’ADN. Nous aimons le définir comme un journalisme hors les murs.

L’idée ? Inviter toutes les personnalités formidables qui font l’époque à vivre et à débattre des grandes mutations sociétales et économiques traités par L’ADN.

L’ADN Le Shift réunit aujourd’hui 200 membres issus d’univers très différents — grandes entreprises, artistes, chercheurs, institutions, activistes, journalistes…, qui ont toutes et tous un point commun : une capacité réelle d’impact sur le présent.

Chaque année, la programmation associe des grands dîners thématiques mensuels, des déjeuners avec des experts en petit comité, et une université d’été. Soit plus de 30 rendez-vous par an proposés, à travers des formats conçus pour croiser les regards et transformer les conversations en éclairages activables.

Nous vous ouvrons nos portes pour vous présenter notre programmation 2026-2027, nos formats et les coulisses de leur conception.

Mardi 24 Novembre 2026, petit-déjeuner de présentation, de 8h45 à 10h, au 13 rue Chapon, Paris 3e.

Nombre de places limitées. S'inscrire ici.