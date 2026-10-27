Mieux se connaitre pour mieux vendre

Jean-Pascal MOLLET, Coach de vente te propose 1h pour un déclic que tu n'oublieras pas.

Tu donnes tout dans tes rendez-vous commerciaux, et pourtant certains clients t'échappent sans raison claire. Même discours, même énergie... mais pas le même résultat.

Et si le problème, ce n'était pas ton offre, ni ton argumentaire... mais le fait que tu parles à TOUT LE MONDE de la même façon ? Combien de ventes perdues, combien de négociations qui tournent court, combien de managers qui s'épuisent à motiver une équipe avec UNE seule méthode, qui ne fonctionne que pour une partie des gens ?

Pendant que toi tu t'épuises à convaincre, d'autres closent plus vite, plus facilement... parce qu'ils ont compris un truc que tu ignores encore.

Viens découvrir une méthode simple et redoutablement efficace pour décoder instantanément ton interlocuteur et adapter ta communication en conséquence : pour vendre, négocier et manager enfin avec CHAQUE profil, pas seulement ceux qui te ressemblent.