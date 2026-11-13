Dîner : Bien-être : jusqu'où ira notre furieux désir d'aller bien ? à la Cité internationale universitaire de Paris

Le bien-être n’est plus une simple parenthèse entre deux journées de travail. Du sport à l’alimentation, de la beauté à la santé, jusqu’au tricot et à la lecture, tout semble désormais concourir à la promesse de nous aider à aller mieux. Le marché mondial du wellness pèse aujourd’hui 6 800 milliards de dollars, tandis que notre quête de mieux-être s’accompagne de nouvelles pratiques, parfois plus controversées : compléments, objets de mesure, injections, peptides ou encore médicaments détournés de leur usage.

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour nous sentir bien ? Et comment transformer cette aspiration individuelle en une véritable société du prendre-soin, pour soi, pour les autres et pour la planète ?

Ce dîner a lieu dans le cadre des rendez-vous du club de L'ADN et est réservé aux membres. Il réunira 120 personnalités d'univers différents autour de 12 expert.e.s et 12 tables thématiques.

Si vous souhaitez rejoindre le collectif L'ADN Le Shift et participer à cet événement, rendez-vous sur notre page pour candidater !