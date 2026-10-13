Dîner au Cabaret Madame Arthur de Paris : Le réel dans tous ses états — Comment s'entendre sur ce qu'est la réalité ?

Depuis que nous avons dû inventer un mot pour distinguer la « vraie vie » de nos vies en ligne - IRL, acronyme d’In Real Life - les frontières du réel ne cessent de s’élargir. Après les fake news et les bulles de filtres, voilà que les IA générative rendent difficile de départager le vrai du faux.

Mais au-delà des mondes numériques, la physique quantique change aussi notre rapport au réel. Le vertige nous gagne jusque dans l’intime. Avec l’acceptation des biais cognitifs et de la neurodivergence, on admet que le réel est également perçu à travers des fonctionnements neurologiques différents. Quant aux états modifiés de conscience, ils sont parfois utilisés comme outils thérapeutiques.

À quoi reconnaît-on encore le réel ? Et si chacun à sa propre perception, sur quoi pouvons-nous encore nous mettre d’accord ?

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