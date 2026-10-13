 
A round-table dinner scene with guests chatting, wine bottles, candles, and floral centerpieces at a formal event.

Dîner au Cabaret Madame Arthur de Paris : Le réel dans tous ses états — Comment s'entendre sur ce qu'est la réalité ?

Par -

Depuis que nous avons dû inventer un mot pour distinguer la « vraie vie » de nos vies en ligne - IRL, acronyme d’In Real Life - les frontières du réel ne cessent de s’élargir. Après les fake news et les bulles de filtres, voilà que les IA générative rendent difficile de départager le vrai du faux.
Mais au-delà des mondes numériques, la physique quantique change aussi notre rapport au réel. Le vertige nous gagne jusque dans l’intime. Avec l’acceptation des biais cognitifs et de la neurodivergence, on admet que le réel est également perçu à travers des fonctionnements neurologiques différents. Quant aux états modifiés de conscience, ils sont parfois utilisés comme outils thérapeutiques.

À quoi reconnaît-on encore le réel ? Et si chacun à sa propre perception, sur quoi pouvons-nous encore nous mettre d’accord ?

Si vous souhaitez rejoindre le collectif L'ADN Le Shift et participer à cet événement, rendez-vous sur notre page pour candidater !

Tous les jours sur le web et deux fois par an en format revue, L’ADN décrypte les tendances & les mutations de nos sociétés. Signaux faibles, idées fortes, nouveaux usages,... nous vous proposons une plongée inspirante dans notre époque.
S'inscrire à la newsletter
Notre newsletter est personnalisée ! Les contenus de nos e-mails et leur fréquence évolueront en fonction de l'intérêt que vous portez aux articles présentés, mesuré à l'aide de traceurs (pixels de suivi). Nous pourrons savoir si vous ouvrez les courriels, l'heure à laquelle vous le faites ainsi que des informations sur le terminal que vous utilisez.