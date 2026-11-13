Soirée : Bien-être : jusqu'où ira notre furieux désir d'aller bien ? à la Cité internationale universitaire de Paris

Cette soirée, organisée par L’ADN en partenariat avec la Fondation Holo, réunira 500 dirigeants, entrepreneurs, chercheurs, sportifs, créatifs et acteurs de la transformation autour d’une question qui traverse désormais nos modes de vie et transforme des pans entiers de notre économie :

BIEN-ÊTRE : JUSQU'OÙ IRA NOTRE FURIEUX DÉSIR D'ALLER BIEN ?

Le bien-être n’est plus une simple parenthèse entre deux journées de travail. Du sport à l’alimentation, de la beauté à la santé, jusqu’au tricot et à la lecture, tout semble désormais concourir à la promesse de nous aider à aller mieux. Le marché mondial du wellness pèse aujourd’hui 6 800 milliards de dollars, tandis que notre quête de mieux-être s’accompagne de nouvelles pratiques, parfois plus controversées : compléments, objets de mesure, injections, peptides ou encore médicaments détournés de leur usage.

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour nous sentir bien ? Et comment transformer cette aspiration individuelle en une véritable société du prendre-soin, pour soi, pour les autres et pour la planète ?

C’est autour de ces questions que nous réunirons 10 experts issus de différents horizons pour confronter leurs analyses et éclairer les enjeux culturels, sociaux et économiques de cette quête de bien-être pour nos sociétés et nos organisations.

La soirée se tiendra à la Maison internationale de la Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, Paris 14ᵉ. Elle s’ouvrira à 19h par un cocktail, suivi d’une performance artistique puis de la conférence, et se terminera vers 21h15.

INSCRIPTIONS SUR CE LIEN (Gratuit sur réservation)