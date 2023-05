Hier soir a eu lieu la première des Flammes, une cérémonie qui célèbre les musiques populaires telles que le rap, le R'n'B et la « nouvelle pop ». Un évènement attendu aussi bien par les artistes que le public puisque 135 000 personnes ont participé au vote.

Artistes sur leur 31, limousines aux vitres teintées, fans en délire, influenceurs, photocall et CRS… La première cérémonie des Flammes n'a pas déçu. Théâtre du Châtelet, 21h, le rideau se lève, la salle est pleine pour cette première qui célèbre « les cultures populaires et la créativité de celles et ceux qui les font grandir. »

Le rap : la musique la plus écoutée en France

Aux manettes de la soirée qui a demandé trois ans de travail, deux médias spécialisés dans le hip-hop, Yard et Booska-P, en partenariat avec Spotify. L'objectif ? Ancrer cette culture dans un « domaine plus institutionnel et statutaire », indique Tom Brunet, fondateur de Yard, interrogé par FranceInfo. « On a reçu plein de messages, des gens de l'industrie, des indépendants, parce que les Flammes vont permettre de récompenser leurs artistes, de démarrer ou continuer à développer, ou relancer une carrière. Mais de la part des artistes aussi, qui nous ont assurés de sa nécessité. »

Artistes, créateurs, backeurs, entertainers… Tout le gratin du rap français a fait le déplacement. Même la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak est dans la salle. Ils ont tous répondu présents, bien installés dans les fauteuils rouges du théâtre parisien, pour assister aux 14 représentations qui s'enchaînent sur scène. En deux mots, ils sont prêts à prendre leur revanche sur la cérémonie des Victoires de la musique, qui peine à mettre en avant la musique la plus écoutée en France. Les créateurs des Flammes refusent toutefois d'employer le terme et voient plutôt la soirée comme un complément. « Mais on ne peut pas dire que ça ne vient pas en réaction à une mauvaise représentation de ces cultures au sein de cette cérémonie », a indiqué Tom Brunet à FranceInfo.

Un évènement qui célèbre la nouvelle vague du rap français

Gazo, Damso, Dinos, Tiakola, Shay, SCH, Hamza, Zola... Autant de noms qui ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils incarnent la nouvelle scène du rap français. Des artistes qui caracolent en tête des classements des plateformes de streaming et qui souffrent pourtant d'un manque de visibilité comme l'explique Hamad, fondateur de Booska-P : « Cette culture n'a jamais occupé une place aussi dominante que maintenant. Cette cérémonie répond à une frustration qui existait depuis longtemps. »

Au programme, 21 catégories. Si certaines sont proches de celles des Victoires de la musique, comme l'album ou l'artiste de l'année, d'autres sont plus pointues comme le « morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne de l'année ». L'objectif : représenter la variété de cette culture qui occupe une place dominante dans l'écosystème musical. Des prix décernés par un jury composé de 23 membres mais aussi à 50 % par le vote du public. Un public qui a répondu présent : les organisateurs annonçaient ce matin une première victoire avec pas moins de 135 000 votes sur leurs réseaux sociaux.

Des réseaux sociaux qui ont suivi l'évènement de près, signe que l'attente était forte. Ainsi, selon le site de veille des médias sociaux Visibrain, l'évènement a généré 239 789 tweets en 24 heures, soit 7 fois plus que pour Les Victoires de la musique 2023. Au plus haut de la soirée, on ne comptabilisait pas moins de 1300 tweets par minute. Parmi les artistes les plus populaires, Tiakola arrive en tête avec 26 864 tweets, suivi de Gazo (22 556 tweets), Aya Nakamura (16 987 tweets), Shay (14 463 tweets) où encore Damso (12 346 tweets).

Gazo et Aya Nakamura artistes de l’année, Tiakola et Josman sacrés trois fois

Parmi les artistes récompensés, Tiakola est reparti avec 3 Flammes : « Morceau afro ou d'inspiration afro de l'année », « Morceau R&B de l'année » et « Album Nouvelle Pop de l'année ». Même chose pour Josman qui a aussi raflé 3 trophées : « « Morceau de l'année » , « Cover d'album de l'année » et « Clip de l'année ». Gazo et Aya Nakamura ont, quant à eux, été couronnés en tant qu'artistes de l'année. Enfin, Dinos a remporté la « Flamme de l'Album rap de l'année » avec Hiver à Paris.