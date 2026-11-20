Et si notre plus grand défi était de rester maîtres de nos choix ?

À l’heure où les algorithmes, l’intelligence artificielle et les mutations du travail redessinent notre quotidien, comment préserver notre esprit critique et notre capacité à agir ?

Le 3 décembre à 18h30 à Montpellier, L’ADN s’associe à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain de la Région Occitanie pour une conférence « Longue-Vue » dans le cadre de la sortie d’un cahier d’inspiration réalisé par L’ADN autour d’une question essentielle : « Garder la main : face à la dépossession, comment agir ? »

Une table ronde animée par Alban Agnoux, directeur éditorial de L’ADN Studio, avec trois intervenants aux regards complémentaires :

- Chloé Debiève, consultante et conférencière, pour explorer les enjeux de souveraineté cognitive et d’information.

- Julien Amiano, directeur national Vie en Compagnonnage des Compagnons du Devoir et du Tour de France, pour parler de transmission des savoirs et des savoir-faire.

- Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de Rura, pour interroger le pouvoir d’agir et l’engagement dans les territoires.

Adresse :

Cité de l'économie et des métiers de demain

132 Bd Pénélope, 34000 Montpellier

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