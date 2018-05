Microsoft mise sur l’IA pour aider les personnes handicapées

Le 7 mai, lors de la conférence annuelle Microsoft Build 2018, le groupe annonçait le lancement d’« AI for Accessibility », un programme permettant aux développeurs, ONG, chercheurs et inventeurs du monde entier d’obtenir des subventions et de bénéficier des services cloud et IA de Microsoft pour développer de nouvelles solutions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Trois champs d’expérimentation ont été fixés par Microsoft : le marché du travail, les connexions humaines et la vie moderne.